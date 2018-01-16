Законопроект получил название DETER, дословно — "Защита выборов от внешних угроз через проведение красной черты" (Defending Elections from Threats by Establishing Redlines). Документ призван обозначить "линию невозврата", переходя через которую другие государства гарантированно обрекают себя на ответные меры со стороны США.

Авторами законопроекта выступили сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис ван Холлен и сенатор-республиканец из Флориды Марко Рубио.

"Мы не можем оставаться страной, в которой иностранные спецслужбы могут безнаказанно влиять на наши политические процессы. Этот законопроект обеспечит целостность наших избирательных процессов при помощи механизмов национальной безопасности, из-за которых внешние силы несколько раз подумают, прежде чем вмешиваться в наши выборы", — заявил Рубио.

По словам Криса ван Холлена, законопроект необходимо принять как можно скорее, "поскольку до следующих важных выборов в стране осталось меньше года". Напомним, в этом году в США состоятся выборы губернаторов и конгрессменов.

Авторы законопроекта подчеркнули, что Россия является не единственной угрозой избирательной системе США. Так, американские спецслужбы опасаются вмешательств в выборы со стороны Китая, Ирана, Северной Кореи и других врагов Соединенных Штатов.

В документе подчеркивается, что если спецслужбы США вновь зафиксируют вмешательство России в избирательные процессы, тогда против РФ в течение 10 дней будут введены жесткие санкции, нацеленные на финансовый сектор, энергетику, оборону и промышленность. Высокопоставленным российским чиновникам, причастным к атаке, будет запрещен въезд в страну, а их любые активы на территории США будут заблокированы.

Не позднее 29 января Минфин США также должен представить так называемый "Кремлевский доклад", в который могут войти более 50 человек, а с членами их семей, как того требует указ президента Дональда Трампа, — до 300 лиц. Детали доклада к настоящему моменту держатся в тайне, но, как ожидается, большую его часть составят представители "ближнего круга" российского лидера Владимира Путина.