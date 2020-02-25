Сенаторы-демократы США требуют санкций против РФ за вмешательство в выборы-2020

Сенаторы-демократы во вторник, 25 февраля, призвали ввести новые санкции в отношении России и лично Владимира Путина за вмешательство в предстоящие выборы президента США. Письмо с этим требованием они направили госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину.

"Любые другие действия будут считаться уходом от ответственности защищать США от угроз национальной безопасности", - указано в письме. Подписи поставили лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, старший демократ комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес и сенатор Шеррод Браун.

Москва хочет добиться переизбрания Трампа?

О начале вмешательства России в предстоящие выборы президента США в ноябре 2020 года ранее написала The New York Times. Якобы спецслужбы во время закрытого брифинга предупредили Палату представителей Конгресса США о том, что Москва намерена добиться переизбрания Дональда Трампа.

Позднее источник в спецслужбах сообщил CNN, что сообщение о вмешательстве России "может быть преувеличено". Советник президента США по национальной безопасности Роберт О' Брайен заявил, что ему неизвестно о попытках Москвы повлиять на предвыборную кампанию.