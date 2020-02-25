aA
Представители демократического меньшинства в Сенате США направили письмо госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с требованием ввести новые санкции против России и лично Путина.
Сенаторы-демократы США требуют санкций против РФ за вмешательство в выборы-2020
© Reuters / Scanpix

Сенаторы-демократы во вторник, 25 февраля, призвали ввести новые санкции в отношении России и лично Владимира Путина за вмешательство в предстоящие выборы президента США. Письмо с этим требованием они направили госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину.

"Любые другие действия будут считаться уходом от ответственности защищать США от угроз национальной безопасности", - указано в письме. Подписи поставили лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, старший демократ комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес и сенатор Шеррод Браун.

Статьи по теме:
Спецслужбы США могли преувеличить оценку вмешательства России в выборы  (2)
Участники президентской гонки в США открещиваются от помощи РФ  (10)

Москва хочет добиться переизбрания Трампа?

О начале вмешательства России в предстоящие выборы президента США в ноябре 2020 года ранее написала The New York Times. Якобы спецслужбы во время закрытого брифинга предупредили Палату представителей Конгресса США о том, что Москва намерена добиться переизбрания Дональда Трампа.

Позднее источник в спецслужбах сообщил CNN, что сообщение о вмешательстве России "может быть преувеличено". Советник президента США по национальной безопасности Роберт О' Брайен заявил, что ему неизвестно о попытках Москвы повлиять на предвыборную кампанию.

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Берни Сандерс предостерег Путина от вмешательства в выборы в США (62)

Москва пытается "вызвать хаос и ненависть в Америке",...

TOP новостей

Банки не успевают оформлять ипотечные кредиты, аналитик призывает мыслить трезво (26)

Экономисты уже несколько лет подряд говорят о том, что...

Дискуссия в Висагинасе о привлечении инвестиций в регионы Литвы: кого и как приглашать, каких перспектив ожидать?

Не секрет, что экономическое развитие регионов и...

Из-за опасений в связи с коронавирусом в Сантаришкскую клинику обратились 14 пациентов

Ситуация в связи с распространением инфекции 2019-nCov...

Как алкоголь действует на водителей – что происходит после одного бокала (17)

Во многих европейских странах разрешают управлять...

Ландсбергис: Литва дала должную оценку ответственности Язова за советскую агрессию (46)

Первый фактический глава независимой Литвы Витаутас...

|Maža didelių žinių kaina