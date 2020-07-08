Глава Белого дома в конце мая, в разгар пандемии выдвинул ВОЗ ультиматум, требуя доказать независимость от Китая и в 30-дневный срок выполнить требования США по реформам. В противном случае Трамп пригрозил выходом США из организации.
В середине Трамп заявил о приостановке выделения средств Всемирной организации здравоохранения вплоть до завершения расследования администрации США "в отношении ее провальных мер в ответ на вспышку COVID-19".
По словам американского президента, ВОЗ проигнорировала заслуживающие доверие сообщения о вспышке вируса нового типа в Ухане в декабре 2019 года или даже раньше. Кроме того, организация не провела независимого расследования после появления данных, расходившихся с позицией Пекина. Трамп утверждал также, что в ВОЗ уже в конце прошлого года знали о степени опасности, которую представляет новый коронавирус, но организация решила не делиться этой информацией с остальным миром.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Хорваты ждут туристов: литовцам предлагают скидки и подарки (30)
Самолеты Airbaltic из Вильнюса в Дубровник уже летают. Это...
Торговцы популярного вильнюсского рынка рассказали, как обстоят финансовые дела у жителей (17)
Несмотря на то, что карантин в Литве закончился, его...
В Старом городе Вильнюса начинало действовать кольцевое движение: что необходимо знать? (3)
С 7 июля в Старом городе Вильнюса вступит в силу новый...
За сутки в Литве подтверждено 10 новых случаев коронавируса (21)
За минувшие сутки в Литве подверждено 10 новых случаев...
В суд поступила первая жалоба от бизнеса на карантинные запреты (2)
В среду представители литовского бизнеса впервые...