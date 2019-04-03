Говоря о значимости альянса для безопасности во всем мире, Риш напомнил участникам слушаний о новых угрозах, с которыми страны Запада столкнулись в последние годы.

"Россия вновь представляет собой угрозу для стран НАТО. Если у вас есть какие-либо сомнения в этом, то можете… спросить об этом власти Грузии и Украины, чтобы понять, насколько сегодня опасна Россия", ­– заявил сенатор Риш.

Он добавил, что НАТО остается единственной международной организацией, где все члены обладают одинаковыми правами, вне зависимости от важности и размеров страны-участницы.

"В Альянсе одинаково относятся как к маленьким, так и к большим государствам, потому что мы должны брать в расчет мнение каждой нации (входящей в НАТО)", – подчеркнул сенатор.

Сразу несколько мероприятий, посвященных 70-летию со дня подписания Североатлантического договора, проходят в эти дни в Вашингтоне. С 3 по 4 апреля в американской столице состоится юбилейная встреча министров иностранных дел стран НАТО.