Говоря о значимости альянса для безопасности во всем мире, Риш напомнил участникам слушаний о новых угрозах, с которыми страны Запада столкнулись в последние годы.
"Россия вновь представляет собой угрозу для стран НАТО. Если у вас есть какие-либо сомнения в этом, то можете… спросить об этом власти Грузии и Украины, чтобы понять, насколько сегодня опасна Россия", – заявил сенатор Риш.
Он добавил, что НАТО остается единственной международной организацией, где все члены обладают одинаковыми правами, вне зависимости от важности и размеров страны-участницы.
"В Альянсе одинаково относятся как к маленьким, так и к большим государствам, потому что мы должны брать в расчет мнение каждой нации (входящей в НАТО)", – подчеркнул сенатор.
Сразу несколько мероприятий, посвященных 70-летию со дня подписания Североатлантического договора, проходят в эти дни в Вашингтоне. С 3 по 4 апреля в американской столице состоится юбилейная встреча министров иностранных дел стран НАТО.
При попытке проникнуть в поместье Трампа задержали гражданку КНР
В субботу сотрудники Секретной службы США задержали...
В аннексированном Крыму завели уголовное дело на мэра Евпатории (2)
В отношении главы Евпатории в аннексированном Россией...
У Зеленского рассказали, когда будут первые реформы и первые "посадки" (2)
Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского в...
Президент Алжира подал в отставку после массовых протестов
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подал в отставку...
Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности (4)
Решение о лишении Гуайдо неприкосновенности приняло...
TOP новостей
Инцидент на дороге – продемонстрировали, что такое хулиганское вождение (30)
Одна из самых больших проблем на дорогах Литвы , по...
Президент Литвы назначила Мажейку министром охраны окружающей среды (1)
В среду президент Литвы Даля Грибаускайте назначила...
Полиция предупреждает: водителей будут проверять круглосуточно (12)
3 апреля в 26-ти странах Европы , включая Литву ,...
За насилие над детьми прокурор предлагает назначить Кручинскене штраф в размере 2500 евро
3 апреля прокурор предложила в суде назначить Эгле...
Как оккупация Крыма и Донбасса сменила стереотипы и пополнила ряды ополченцев в странах Балтии (83)
Добровольческие организации в странах Балтии берут...