Сенатор-республиканец Джеймс Риш, возглавляющий комитет по иностранным делам Сената, включил Россию в число основных угроз для стран, входящих в состав НАТО. Риш сказал об этом во время слушаний "70-летие НАТО: Стратегическое партнерство в XXI веке", которые прошли сегодня в стенах Сената США.
© Sputnik / Scanpix

Говоря о значимости альянса для безопасности во всем мире, Риш напомнил участникам слушаний о новых угрозах, с которыми страны Запада столкнулись в последние годы.

"Россия вновь представляет собой угрозу для стран НАТО. Если у вас есть какие-либо сомнения в этом, то можете… спросить об этом власти Грузии и Украины, чтобы понять, насколько сегодня опасна Россия", ­– заявил сенатор Риш.

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Он добавил, что НАТО остается единственной международной организацией, где все члены обладают одинаковыми правами, вне зависимости от важности и размеров страны-участницы.

"В Альянсе одинаково относятся как к маленьким, так и к большим государствам, потому что мы должны брать в расчет мнение каждой нации (входящей в НАТО)", – подчеркнул сенатор.

Сразу несколько мероприятий, посвященных 70-летию со дня подписания Североатлантического договора, проходят в эти дни в Вашингтоне. С 3 по 4 апреля в американской столице состоится юбилейная встреча министров иностранных дел стран НАТО.

"Голос Америки"
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