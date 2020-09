Сенатор США призвал Германию остановить "Северный поток - 2"

Cенатор Республиканской партии от штата Арканзас Том Коттон призвал Германию остановить строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом он заявил после обнародования немецким правительством факта обнаружения в крови Алексея Навального яда типа "Новичок". "Остановите трубопровод "Северный поток - 2", чтобы привлечь россиян к ответственности", - написал он в соцсети Twitter в среду, 2 сентября.

Halt the Nord Stream 2 pipeline to hold the Russians accountable. https://t.co/KpI0auGXP9