Американский сенатор Чак Шумер обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии с просьбой расследовать разработанное в России приложение FaceApp в интересах национальной безопасности и личных данных пользователей.
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Приложение стало вирусным, добавив фильтр, который состаривает лица пользователей.

В обращении Шумана говорится, что пользователи FaceApp дают приложению "полный и бесповоротный доступ к своим фотографиям и личным данным", что ставит под угрозу национальную безопасность.

Национальный комитет демократов разослал письма всем кандидатам в президенты США от своей партии с требованием не пользоваться и удалить приложение, если оно установлено на телефонах самих кандидатов или их команды.

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Нет никаких доказательств, что FaceApp предоставляет кому-нибудь доступ к информации своих пользователей. Это отрицает и руководство компании в опубликованном заявлении.

"99% пользователей не входят в приложение, поэтому у нас нет доступ к никаким данным, которые могли бы идентифицировать человека", – говорится в заявлении.

FaceApp ранее критиковали за то, что в условиях пользования приложением четко не сказано, что оно работает с фотографиями в облаке, а не обрабатывает их на телефоне пользователя. Но в компании заявляют, что фото удаляются с сервера в течение 48 часов.

Ранее американские спецслужбы доказали, что Россия и ее спецслужбы пытались вмешаться в выборы президента США в 2016 году. В частности, спецслужбы курировали взлом серверов Национального демократического комитета, исполнительного органа Демпартии США и распространили похищенную с этих серверов переписку руководства Демпартии, в том числе письма кандидата Хиллари Клинтон. Переписка была выложена на Wikileaks и, как считают в руководстве Демпартии, подорвала позиции Клинтон незадолго до выборов.

"Настоящее время"
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