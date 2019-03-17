О своем решении она официально объявила в воскресенье утром – не в большом выступлении, а посредством видео, в котором она задает вопрос: "Победят ли смелые?"
"Нам нужен лидер, который принимает большие, смелые, отважные решения, – говорит Джиллибранд на видео. –(Лидер), который не боится прогресса".
Сенатор планирует выступить с первой крупной речью на следующей неделе перед отелем Trump International Hotel в Нью-Йорке.
В своем видео она обозначила проблемы, на которых она будет фокусироваться во время избирательной кампании.
"Мы отправились в космос и садились на Луну. Если это нам по силам, то мы, несомненно, можем добиться всеобщего доступа к медобслуживанию, – сказала она. – Мы можем предоставлять всем оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам, покончить с насилием с применением огнестрельного оружия, принять “Новый зеленый курс”, вывести деньги из политики и вернуть нашу демократию".
Джиллибранд присоединяется к большой группе кандидатов в президенты, среди которых есть несколько законодателей-женщин: сенаторы Элизабет Уоррен, Эми Клобушар и Камала Харрис, а также член Палаты представителей Тулси Габбард.
Джиллибранд была назначена сенатором в 2009 году, заняв вакантное место, которое до этого принадлежало Хиллари Клинтон, но после этого три раза побеждала на выборах.
Тереза Мэй может отменить новое голосование по "Брекзиту"
Голосование состоится только в том случае, если...
Протестующие в Белграде прорвали оцепление у резиденции президента (4)
Полиция применила слезоточивый газ в отношении...
В Мексике, рядом с американской границей, убили журналиста
Мексиканский журналист, занимавшийся расследованием...
Сенатор США Кирстен Джиллибранд объявила об участии в президентской гонке
Сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд...
Президент Украины заявил о планах вернуть Крым и Донбасс мирным путем (10)
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае...
TOP новостей
Прибывшая голосовать Даля Грибаускайте раскритиковала премьер-министра Литвы: это международный позор (146)
Проголосовавшая во втором туре выборов мэров президент...
Президент Литвы Валдас Адамкус обеспокоился активностью избирателей: мы должны избрать наилучшего (24)
Проголосовавший в ходе второго тура выборов мэров...
В Вильнюсе задержан член избирательной комиссии (1)
В Вильнюсе , в избирательном округе Людвинава, задержан...
Полиция получила 88 сообщений о нарушениях на муниципальных выборах (4)
С начала муниципальных выборов в воскресенье полиция...
Бизнес украинца в Норвегии: снабжает литовцев хлебом, сыром, пельменями (56)
Литовский хлеб, сыры, колбаса, пельмени, а также...