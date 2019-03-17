Сенатор США Кирстен Джиллибранд объявила об участии в президентской гонке

Сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд вступила в борьбу за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии, который будет противостоять президенту Дональду Трампу на выборах 2020 года.
Kirsten Gillibrand
© AP / Scanpix

О своем решении она официально объявила в воскресенье утром – не в большом выступлении, а посредством видео, в котором она задает вопрос: "Победят ли смелые?"

"Нам нужен лидер, который принимает большие, смелые, отважные решения, – говорит Джиллибранд на видео. –(Лидер), который не боится прогресса".

Сенатор планирует выступить с первой крупной речью на следующей неделе перед отелем Trump International Hotel в Нью-Йорке.

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В своем видео она обозначила проблемы, на которых она будет фокусироваться во время избирательной кампании.

"Мы отправились в космос и садились на Луну. Если это нам по силам, то мы, несомненно, можем добиться всеобщего доступа к медобслуживанию, – сказала она. – Мы можем предоставлять всем оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам, покончить с насилием с применением огнестрельного оружия, принять “Новый зеленый курс”, вывести деньги из политики и вернуть нашу демократию".

Джиллибранд присоединяется к большой группе кандидатов в президенты, среди которых есть несколько законодателей-женщин: сенаторы Элизабет Уоррен, Эми Клобушар и Камала Харрис, а также член Палаты представителей Тулси Габбард.

Джиллибранд была назначена сенатором в 2009 году, заняв вакантное место, которое до этого принадлежало Хиллари Клинтон, но после этого три раза побеждала на выборах.

"Голос Америки"
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