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Элизабет Уоррен не сообщила, кого из соперников за выдвижение кандидатом от Демпартии - Джозефа Байдена или Берни Сандерса - она поддержит.
Elizabeth Warren
Elizabeth Warren
© Reuters / Scanpix

Сенатор Элизабет Уоррен (демократ от штата Массачусетс) объявила в четверг, 5 марта, о выходе из гонки за выдвижение единым кандидатом от Демпартии на выборах президента США. Политик кратко пообщалась с журналистами возле своего дома в Кембридже и посетовала на то, что не смогла найти золотую середину в условиях, когда однопартийцы заняли две крайние позиции.

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Таким образом теперь в борьбе за выдвижение фактически остались лишь два основных соперника - бывший вице-президент и умеренный демократ, 77-летний Джозеф Байден и сенатор от штата Вермонт, левый социалист, 78-летний Берни Сандерс.

"Когда я во все это только ввязывалась, мне говорили, что полосы для движения - только две. Я думала, что все равно есть пространство для проведения кампании несколько иного рода. По-видимому, оказалось, что это - не так", - пояснила свое решение Уоррен.

Не сообщила, кого поддержит

При этом сенатор не уточнила, кого из соперников - Байдена или своего давнего идеологического соратника - Сандерса - она поддержит. Политик пообещала, что примет соответствующее решение позднее.

В течение нынешней кампании 70-летняя Элизабет Уоррен, чьим центральным тезисом являлась борьба с коррупцией, оставалась основным конкурентом Сандерса в левом спектре Демпартии.

В "супервторник", 3 марта, когда отбирали делегатов в 14 штатах и на одной заморской территории США - в Американском Самоа, - Уоррен ни в одном из них не одержала победы, а в родном Массачусетсе заняла лишь третье место.

11 заповедей Уоррен

В 2014 году Уоррен опубликовала "Одиннадцать заповедей прогрессивизма" (прогрессивизм - продвижение социального прогресса путем реформ. - Ред.) В число обнародованных постулатов вошли, в частности, жесткое регулирование корпораций, доступность образования, инвестиции в науку и защиту окружающей среды, повышение заработной платы, равная оплата труда.

Демократы сплотились вокруг Байдена

На текущем этапе демократы сплотились преимущественно вокруг Джо Байдена - после того, как он одержал выдающуюся победу на первичных выборах в Южной Каролине, набрав почти 50 процентов голосов. Голосовать за Байдена призвали вышедшие из президентской гонки экс-мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич (демократ от штата Индиана), сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и бывший член Палаты представителей от штата Техас Бето О'Рурк.

Для выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии в первом туре голосования на национальном съезде в Милуоки (штат Висконсин) 13-16 июля претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата. Если ни один из претендентов не получит нужного числа голосов, к голосованию подключатся так называемые "суперделегаты", которые могут поддержать любого из них.

Deutsche Welle
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