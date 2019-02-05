Сенат США выступил против поспешного вывода войск из Сирии и Афганистана

Американский Сенат, который контролируется республиканцами, разошелся во мнении с президентом Дональдом Трампом, выступив против планов поспешного вывода войск из Сирии и Афганистана.
Однако эта законодательная инициатива во многом носит символический характер.
Сенат поддержал поправку рекомендательного характера, предложенную лидером республиканского большинства Митчем Макконнеллом, в которой говорится, что, по мнению Сената, исламистские группировки боевиков в обеих странах по-прежнему представляют серьезную угрозу для США.
За принятие поправки проголосовали 70 сенаторов, против – 26.
Поправка признает прогресс, достигнутый в борьбе с "Исламским государством" и "Аль-Кайдой" в Сирии и Афганистане, но предупреждает, что "стремительный уход" США может привести к дестабилизации региона и создать вакуум, который могут заполнить Иран или Россия.
Документ призывает администрацию Трампа подтвердить соблюдение условий, свидетельствующих о "долгосрочном поражении" этих группировок перед существенным выводом войск из Сирии или Афганистана.
Перед голосованием Макконнелл сказал, что внес этот законопроект, чтобы Сенат мог "четко и прямо заявить о важности" миссий в Афганистане и Сирии.
Одобрение поправки было ожидаемым, после того как на прошлой неделе Сенат поддержал работу над ней в ходе процедурного голосования.
В связи с озабоченностью, которую выразили некоторые демократы, Сенат добавил разъяснение, что поправку не следует интерпретировать, как объявление войны или санкцию на применение военной силы.
Поправка была внесена в более широкий законопроект о безопасности на Ближнем Востоке, который рассматривается в Конгрессе.
После одобрения поправки Сенат провел процедурное голосование и 72 голосами "за" при 24 "против" поддержал продолжение работы над более широким законопроектом.
Но чтобы приобрести силу закона, законопроект должен быть одобрен Палатой представителей, которую контролируют демократы.
Здесь в него, скорее всего, будут внесены существенные изменения, вызванные опасениями по поводу положения, касающегося движения "Бойкот, отказ от инвестиций и санкции", участники которого озабочены обращением Израиля с палестинцами.
Несколько республиканских однопартийцев Трампа выразили решительное несогласие с его планами вывести 2 тысячи американских военнослужащих из Сирии, которые президент объяснил тем, что боевики больше не представляют угрозы.
Однако сенатор Джим Риш, республиканский председатель комитета Сената по международным отношениям, перед голосованием в понедельник не согласился с тем, что поправка является упреком Трампу или оскорбляет его.
"В моем прочтении она признает его усилия, чтобы мы могли в точности понимать, что мы делаем в этих местах", – сказал Риш.
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