Сенат США выступил против поспешного вывода войск из Сирии и Афганистана

Американский Сенат, который контролируется республиканцами, разошелся во мнении с президентом Дональдом Трампом, выступив против планов поспешного вывода войск из Сирии и Афганистана.

Однако эта законодательная инициатива во многом носит символический характер.

Сенат поддержал поправку рекомендательного характера, предложенную лидером республиканского большинства Митчем Макконнеллом, в которой говорится, что, по мнению Сената, исламистские группировки боевиков в обеих странах по-прежнему представляют серьезную угрозу для США.

За принятие поправки проголосовали 70 сенаторов, против – 26.

Поправка признает прогресс, достигнутый в борьбе с "Исламским государством" и "Аль-Кайдой" в Сирии и Афганистане, но предупреждает, что "стремительный уход" США может привести к дестабилизации региона и создать вакуум, который могут заполнить Иран или Россия.

Документ призывает администрацию Трампа подтвердить соблюдение условий, свидетельствующих о "долгосрочном поражении" этих группировок перед существенным выводом войск из Сирии или Афганистана.

Перед голосованием Макконнелл сказал, что внес этот законопроект, чтобы Сенат мог "четко и прямо заявить о важности" миссий в Афганистане и Сирии.

Одобрение поправки было ожидаемым, после того как на прошлой неделе Сенат поддержал работу над ней в ходе процедурного голосования.

В связи с озабоченностью, которую выразили некоторые демократы, Сенат добавил разъяснение, что поправку не следует интерпретировать, как объявление войны или санкцию на применение военной силы.

Поправка была внесена в более широкий законопроект о безопасности на Ближнем Востоке, который рассматривается в Конгрессе.

После одобрения поправки Сенат провел процедурное голосование и 72 голосами "за" при 24 "против" поддержал продолжение работы над более широким законопроектом.

Но чтобы приобрести силу закона, законопроект должен быть одобрен Палатой представителей, которую контролируют демократы.

Здесь в него, скорее всего, будут внесены существенные изменения, вызванные опасениями по поводу положения, касающегося движения "Бойкот, отказ от инвестиций и санкции", участники которого озабочены обращением Израиля с палестинцами.

Несколько республиканских однопартийцев Трампа выразили решительное несогласие с его планами вывести 2 тысячи американских военнослужащих из Сирии, которые президент объяснил тем, что боевики больше не представляют угрозы.

Однако сенатор Джим Риш, республиканский председатель комитета Сената по международным отношениям, перед голосованием в понедельник не согласился с тем, что поправка является упреком Трампу или оскорбляет его.

"В моем прочтении она признает его усилия, чтобы мы могли в точности понимать, что мы делаем в этих местах", – сказал Риш.