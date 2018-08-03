"Сенат США принял ранее проголосованный Палатой представителей проект закона о "Бюджете США на 2019 г. на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Министерству обороны США 250 млн долл. для предоставления помощи Украине в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

"Из указанной суммы 50 млн долл. должно быть направлено на летальные виды вооружений", - подчеркивают дипломаты.

По их словам, в документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией.

"Подтверждается также приверженность Соединенных Штатов Америки Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО", - говорят в посольстве.

Отмечается также, что Государственному департаменту поручили представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки.

По информации дипломатического ведомства, теперь закон о "Бюджете США на 2019 г. на нужды национальной обороны" должен подписать президент США Дональд Трамп.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны", в котором прописаны 250 миллионов долларов на оборону Украины.