"Сенат США принял ранее проголосованный Палатой представителей проект закона о "Бюджете США на 2019 г. на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение Министерству обороны США 250 млн долл. для предоставления помощи Украине в сфере безопасности", - говорится в сообщении.
"Из указанной суммы 50 млн долл. должно быть направлено на летальные виды вооружений", - подчеркивают дипломаты.
По их словам, в документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией.
"Подтверждается также приверженность Соединенных Штатов Америки Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО", - говорят в посольстве.
Отмечается также, что Государственному департаменту поручили представить в Конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки.
По информации дипломатического ведомства, теперь закон о "Бюджете США на 2019 г. на нужды национальной обороны" должен подписать президент США Дональд Трамп.
Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны", в котором прописаны 250 миллионов долларов на оборону Украины.
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