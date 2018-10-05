В документе говорится, что Сенат признает результаты работы комиссии по голоду в Украине, представленные Конгрессу 12 апреля 1988 года, в том числе вывод о том, что "Иосиф Сталин и его окружение совершили геноцид против украинцев в 1932-1933 годах".
Резолюция напоминает, что в 1932-1933 годах миллионы жителей Украины погибли по воле тоталитарного сталинского правительства в бывшем СССР, которое, по словам сенаторов, "сознательно устроило голод в Украине, чтобы сломить сопротивление страны коллективизации и коммунистической оккупации".
Согласно этому документу, "советское правительство преднамеренно конфисковало урожай зерновых и обрекло на голод миллионы украинских мужчин, женщин и детей в результате политики насильственной коллективизации, проводившейся с целью уничтожить сознательное национальное движение за независимость".
Советский диктатор Иосиф Сталин приказал закрыть границы Украины, "чтобы никто не мог избежать искусственно созданного голода, и воспрепятствовать поставкам международной продовольственной помощи, которая могла бы облегчить положение голодающих", – говорится в проекте резолюции.
По данным Сената, почти четверть сельского населения Украины погибло из-за созданного голода.
В ноябре 2006 года Украина официально признала Голодомор актом геноцида, направленным против украинского народа.
Помимо признания Голодомора актом геноцида Сенат осудил "систематические нарушения прав человека" в Украине со стороны советского правительства, "в том числе свободы самоопределения и свободы слова".
Сенаторы поддержали распространение информации о Голодоморе, чтобы повысить осведомленность мирового сообщества об этой искусственной трагедии.
В резолюции говорится, что Сенат "поддерживает постоянные усилия народа Украины по обеспечению демократических принципов, созданию свободной рыночной экономики и полному уважению к правам человека, с тем чтобы Украина могла реализовать свой потенциал в качестве важного стратегического партнера США в этом регионе мира, и чтобы выразить волю своего народа".
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