В резолюции, которую приняли американские законодатели на этой неделе, отмечаются обязательства стран Балтии "перед демократией, уважение к правам человека и лидерство в прививании этих ценностей за рубежом".
По мнению Сената, Латвия, Литва и Эстония, внося вклад в повышение региональной и глобальной безопасности, продемонстрировали свою решимость "как ответственные и преданные члены НАТО".
В резолюции также с удовлетворением отмечается экономический рост Балтийских стран, реформирование, финансирование обороны. В этом году все три Балтийских государства выделяют на оборонные нужды 2% внутреннего валового продукта.
В поздравлении также говорится, что "Россия продолжала агрессивные и провокационные действия в отношении своих соседей, включая нарушения суверенного Балтийского воздушного пространства".
В этом году Литва празднует столетие восстановления государственности, а Латвия и Эстония - столетия создания государств.
США формально признали Балтийские страны независимыми государствами в 1922 году.
В ВОЗ сообщили о 500 возможных жертвах химатаки в Сирии (7)
Симптомы отравления химическими веществами обнаружены...
"Готовься, Россия": Трамп ответил на угрозу сбивать ракеты в Сирии (364)
Президент США Дональд Трамп написал твит, в котором...
Авиакомпании получили предупреждение о подготовке военного удара по Сирии (4)
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA)...
Сенат США поздравляет страны Балтии со столетием независимости (3)
Сенат Соединенных Штатов Америки поздравил...
Более 200 человек погибли при крушении самолета в Алжире (5)
Более 200 человек погибли в результате крушения военного...
TOP новостей
Каналы кремлевского влияния: закрываешь двери - лезут в окно (83)
На заседании парламентского комитета по вопросам...
Ответили на вопрос, кого в Литве можно считать средним классом (33)
Каждый третий житель Литвы считает себя...
Удаленный от центра район Вильнюса: что ждет Новую Вильню в будущем? (47)
Новая Вильня – микрорайон, находящийся на востоке от...
"Готовься, Россия": Трамп ответил на угрозу сбивать ракеты в Сирии (364)
Президент США Дональд Трамп написал твит, в котором...
Более 200 человек погибли при крушении самолета в Алжире (5)
Более 200 человек погибли в результате крушения военного...