В резолюции, которую приняли американские законодатели на этой неделе, отмечаются обязательства стран Балтии "перед демократией, уважение к правам человека и лидерство в прививании этих ценностей за рубежом".

По мнению Сената, Латвия, Литва и Эстония, внося вклад в повышение региональной и глобальной безопасности, продемонстрировали свою решимость "как ответственные и преданные члены НАТО".

В резолюции также с удовлетворением отмечается экономический рост Балтийских стран, реформирование, финансирование обороны. В этом году все три Балтийских государства выделяют на оборонные нужды 2% внутреннего валового продукта.

В поздравлении также говорится, что "Россия продолжала агрессивные и провокационные действия в отношении своих соседей, включая нарушения суверенного Балтийского воздушного пространства".

В этом году Литва празднует столетие восстановления государственности, а Латвия и Эстония - столетия создания государств.

США формально признали Балтийские страны независимыми государствами в 1922 году.