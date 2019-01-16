Это открывает дорогу к проведению дебатов и голосованию по данному плану.

Решение стало примером редкого разрыва с президентом Дональдом Трампом.

Одиннадцать республиканцев, однопартийцев Трампа, присоединились к демократам, поддержав продолжение работы над резолюцией. Решение было принято 57 голосами "за" при 42 голосах "против".

Тем не менее, документ, вероятно, столкнется с сопротивлением.

Чтобы вступить в силу и заблокировать план по смягчению санкций, резолюция должна быть одобрена Сенатом, где республиканцы имеют большинство в 53 голоса из 100, а также получить поддержку в Палате представителей, которую контролируют демократы. При этом не исключено, что Трамп наложит на нее вето.

Голосование в Сенате состоялось вскоре после того, как министр финансов Стивен Мнучин приехал в Капитолий, чтобы призвать республиканцев проголосовать против резолюции, поддержанной демократами.

Но некоторые республиканцы заявили, что им нужно больше времени для рассмотрения вопроса о смягчении санкций против России, прежде чем они примут окончательное решение о судьбе документа.

В декабре министерство финансов сообщило о предстоящем смягчении санкций, введенных в апреле против основных бизнес-активов Дерипаски, включая алюминиевую компанию "Русал", ее родительскую компанию En+ и энергетическую компанию "ЕвроСибЭнерго".

Речь идет об ослаблении самых жестких ограничительных мер, введенных против российских предприятий после российской аннексии украинского Крыма в 2014 году. Сам Дерипаска останется под американскими санкциями.

Минфин заявил, что Дерипаска согласился сократить свои доли в этих компаниях, чтобы у него не было контрольного пакета. Решение было принято после скоординированной лоббистской кампании европейских стран, озабоченных проблемами рабочих мест и цен на алюминий.

Конгрессмен Стени Хойер, второй человек в иерархии демократов в Палате представителей, внес аналогичную резолюцию в эту палату во вторник.

"Дерипаска играл ключевую роль во многих злонамеренных действиях, которые Россия направляет против США, и Конгресс должен защитить американский народ от иностранного вмешательства и коррупции", – заявил Хойер.

По мнению демократов, пока слишком рано ослаблять санкции против России, учитывая продолжающуюся агрессию России в Украине и выводы американской разведки о том, что Москвы пыталась вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году, чтобы повысить шансы Трампа на победу в борьбе за Белый дом.

"Почему администрация Трампа предлагает смягчить санкции, когда президент [Владимир] Путин пока не сделал ничего, чтобы ограничить или сдержать свою злонамеренную деятельность во всем мире?" – спросил лидер демократов в Сенате Чак Шумер, настоявший на голосовании по резолюции.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл назвал резолюцию Шумера политической уловкой.

Некоторые другие республиканцы, которые голосовали за то, чтобы заблокировать дальнейшую работу над документом, подвергли демократов критике за то, что они вынесли этот вопрос на обсуждение, вместо того, чтобы согласиться профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

Документы показывают, что Дерипаска был связан с бывшим руководителем предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом. Манафорт ожидает вынесения приговора после того, как он признал себя виновным в заговоре.