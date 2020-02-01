Против вызова свидетелей проголосовал 51 сенатор-республиканец, за - 49 сенаторов: все демократы, два республиканца и двое независимых членов верхней палаты, сообщает "Голос Америки". 3 февраля состоится финальный обмен аргументами.

"Большинство членов Сената США приняли решение, что многочисленных свидетелей и свыше 28 тысяч страниц документов, уже включенных в дело в качестве доказательств, достаточно для того, чтобы составить мнение об обвинениях палаты представителей и прекратить этот судебный процесс по импичменту", - заявил Макконнелл (цитата по ТАСС).

Лидер демократов в сенате Чак Шумер предлагал вызвать в качестве свидетелей на процесс бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни, а также обязать Пентагон и Госдепартамент предоставить документацию по процедуре импичмента.

Сенатор-демократ Крис Ван Холлен внес на голосование вопрос о предоставлении председательствующему на процессе главе Верховного суда США Джону Робертсу право вызова свидетелей и затребования документов у вашингтонской администрации. Все эти предложения были отклонены республиканским большинством.

Для того, чтобы добиться вызова свидетелей, главным образом, Джона Болтона, демократам было необходимо четыре голоса республиканцев. Болтон утверждал, что обладает доказательствами того, что Трамп просил у Украины содействия в борьбе против своего политического соперника Джо Байдена. На этой неделе газета New York Times раскрыла содержание неизданной книги Болтона, в которой говорится, что президент США сообщил ему напрямую о приостановке военной помощи Украине в обмен на расследование в отношении Байдена. Именно это стало главным обвинением против Трампа.

В случае если бы Болтон выступил на процессе, он мог бы стать первым свидетелем, который бы подтвердил, что Трамп действительно обратился к Украине с предложением "услуга за услугу" и тем самым злоупотребил своим положением, отмечает Русская служба BBC.

Белый дом хотел помешать публикации бывшего помощника Трампа, объясняя это интересами защиты безопасности страны. Совет национальной безопасности США заявил, что в книге содержатся секретные данные, которые необходимо удалить. Сам Болтон это отрицает, он выражал готовность дать показания перед сенатом.

Вероятнее всего, Трамп будет оправдан: для признания его виновным и отрешения от должности требуется не менее 62 голосов. Чак Шумер назвал отказ республиканцев от вызова свидетелей "одной из худших трагедий, которые когда-либо переживал сенат". Лидер демократического меньшинства предрек, что "Америка, к сожалению, еще вспомнит этот день, когда сенат не выполнил свои обязанности".

"Это был ненастоящий процесс, поскольку в нем не было документов и свидетелей. Это гигантская трагедия", - констатировал Шумер. Перед голосованием по вызову свидетелей сенатор-демократ сказал журналистам, что оправдание Трампа без вызова свидетелей будет бессмысленным, поскольку оно станет "результатом лжепроцесса".

После того, как сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках процесса, у здания конгресса на Капитолийском холме в Вашингтоне прошла акция протеста. Ее участники скандировали "Дональд Трамп виновен!" и держали светящиеся таблички с надписями "Фальшивый суд", передает euronews.