По данным Onet, за пакет поправок в закон об Институте национальной памяти проголосовали 57 сенаторов, 23 высказались против и двое воздержались. Теперь законопроект должен подписать президент Польши Анджей Дуда.

Закон еще на стадии обсуждения в парламенте вызвал резкую критику на Украине и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, высказывали опасения, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

В соответствии с законопроектом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами.

Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично вопреки фактам отрицает" перечисленные в нем преступления.

Ранее украинская националистическая партия "Свобода" потребовала от президента Украины Петра Порошенко публично осудить польский законопроект и уволить главу МИД Павла Климкина "за очередной провал отечественной дипломатии".

В свою очередь руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, потребовали пересмотреть законопроект, обвинив авторов в покушении на историческую правду.

Волынская резня — массовое убийство польского населения с 1943 по 1945 год. По версии Варшавы, 11 июля 1943 года стал кульминацией акции украинских националистов по уничтожению польского населения Волыни (сейчас западные области Украины). Тогда отряды ОУН-УПА атаковали более 100 польских населенных пунктов и убили около 100 000 человек.