Сенат Польши отклонил голосование по почте на президентских выборах

Оппозиция, занимающая более половины мест в Сенате, выступает за перенос выборов. Среди прочего, оппозиционные депутаты допускают, что почта не сможет доставить бюллетени всем 30 млн избирателей вовремя. Законопроект предусматривает возможность переноса выборов на 17 или 23 мая.
По конституции Польши, Сенат имеет право отклонить любой законопроект, переданный Сеймом. Однако нижняя палата может преодолеть вето Сената абсолютным большинством голосов. Большинство мест в Сейме занимает "Закон и справедливость". Голосование депутатов по документу ожидается в ближайшие дни.
Кандидатом от правящей партии на президентских выборах выступает нынешний глава государства Анджей Дуда, он лидирует в опросах общественного мнения. Дуда занимает пост президента Польши с 2015 года.
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