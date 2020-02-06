Сенат оправдал Дональда Трампа по делу об импичменте

По первой статье его признали невиновным со счетом 52:48, по второй - 53:47, сообщает NBC. Это не стало неожиданностью, так как большинство сенаторов являются республиканцами, как и сам президент. Для отрешения от должности было бы достаточно положительного решения по любой из двух статей обвинения.

Один из членов сената от Республиканской партии - Митт Ромни - проголосовал за импичмент Трампа, обвинив президента в "отвратительном злоупотреблении доверием народа"."Обвинения в представлении к импичменту крайне серьезны. Как сенатор-присяжный, я принес клятву Господу осуществлять "беспристрастное правосудие". Я искренне религиозный человек. Я считаю данную Господу клятву невероятно важной", - заявил Ромни.

В ответ на это сын президента Дональд Трамп-младший заявил, что Ромни надо исключить из партии. Напомнив об участии Ромни в президентских выборах в 2012 году, Трамп-младший написал в Twitter, что Ромни "был слишком слаб, чтобы победить демократов. Теперь он к ним присоединился". Сам Трамп пообещал сделать официальное заявление на тему провалившегося импичмента, а пока в пику противникам выложил в Twitter видео, на котором предстает вечным президентом.

Как пишет "Коммерсант", демократы были намерены не столько отрешить президента от власти, что было маловероятно при большинстве его сторонников в сенате, сколько показать американскому народу нечистоплотность и недобросовестность президента. С этим же было связано и затягивание процедуры импичмента.

"Наши дети смотрят на нас. Да, ни один президент не хочет подвергнуться импичменту. Не так важно, когда Дональд Трамп покинет свой пост: через месяц, через год, через пять лет - импичмент будет навсегда, он будет следовать за ним всю его жизнь. И в учебниках будет написано, почему ему объявили импичмент. Люди будут знать", - так после объявления импичмента в палате представителей говорил конгрессмен-демократ Тэд Лью.

Однако эффект оказался обратным. С момента начала процедуры популярность президента достигла исторического максимума в 49% (при среднем показателе с начала правления в 40%), оставаясь неизменно высокой среди однопартийцев и колеблясь в районе 90%, под конец дойдя до 94%. Отмечается, что для избирателей без конкретных партийных предпочтений, не следящих за политическими событиями, новость в любом случае будет подана как "президент признан невиновным" и скажется на результатах предстоящих выборов.

Кроме того, президент может поставить себе в заслугу некоторые очевидные достижения. 63% американцев довольны делами в экономике (это рекорд со времен Буша-младшего, который получил астрономическую поддержку по всем пунктам после терактов 11 сентября 2001 года). Уровень удовлетворенности ситуацией в стране также превысил 40% - это рекорд с 2005 года. Уровень безработицы самый низкий за последние 50 лет, а биржевые индексы неуклонно растут. В то же время лидер демократического меньшинства сената Чак Шумер заявил, что палата представителей конгресса США должна будет вновь инициировать процедуру импичмента президента Дональда Трампа, если он нарушит закон в ближайшие месяцы. Об этом сообщает ТАСС.

Шумер назвал убедительными доказательства того, что глава вашингтонской администрации "совершил серьезные преступления и проступки". "Если президент совершит их вновь через три месяца, они [конгрессмены] должны будут снова проголосовать за статьи импичмента. Если следующий президент повторит эти [преступления], они должны проголосовать и по его импичменту", - считает демократ.

Оправдание Трампа сенатом он назвал "ничего не стоящим", аргументы адвокатов Трампа на судебном процессе он назвал абсурдными, а их действия - опасными для страны. По его мнению, лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл "не смог даже заставить себя сказать, что президент был не прав". Как предположил демократ, Макконнелл, "вероятно, верит тому, <...> что президент может делать все, что захочет".

Инициировавшая процедуру импичмента спикер палаты представителей Нэнси Пелоси также обвинила сенаторов-республиканцев в предательстве американской конституции, а Трампа назвала угрозой для демократии США. "К сожалению, из-за предательства Конституции США контролируемым республиканцами сенатом президент по-прежнему продолжает быть угрозой для американской демократии, настаивая на том, что он стоит выше закона и может искажать результаты выборов, если он этого хочет", - говорится в заявлении спикера.