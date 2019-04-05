Родственники одного из погибших пассажиров рейса MH17 в четверг, 4 апреля, подали в суд в Нью-Йорке иск к "Сбербанку", ВТБ, а также Western Union и MoneyGram. Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шенсмена обвиняет их в предоставлении услуг самопровозглашенной "Донецкой народной республике". "Мы осознаем, что нам никогда не вернуть сына. Но мы намерены пролить свет на всех, кто участвовал в его убийстве, и привлечь их к ответственности", - заявил отец погибшего Томас Шенсмен.

"ДНР" систематически и открыто запрашивала финансовую поддержку у людей по всему миру, чтобы с ее помощью получать оружие и боеприпасы", - подчеркнул адвокат Дэвид Прессмен, представляющий интересы истцов. По его словам, средства пророссийским сепаратистам поступали "при содействии расположенных в США компаний, которые осуществляют денежные переводы, а также российских банков". Прессмен с 2014 по 2016 год был заместителем постпреда США при ООН.

Катастрофа рейса MH17

Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.

В мае 2018 года Международная следственная группа (JIT) представила доклад о крушении самолета. В документе JIT говорится, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет, доставили пророссийским сепаратистам с базы российской 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском.

Москва отвергает обвинения в причастности к крушению авиалайнера. В Минобороны РФ заверяют, что российские "Буки" никогда не пересекали границу Украины, а ракета, которой сбили "Боинг", принадлежала войсковой части в Украине.