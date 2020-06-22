Родственники бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого в Берлине, попросили предоставить им защиту. Об этом говорится в заявлении, которое поступило в распоряжение DW от адвокатов семьи Хангошвили в понедельник, 22 июня.

"Мы требуем, чтобы тем из нас, кто до сих пор не получил защиту, она наконец была предоставлена в Германии и, соответственно, в Швеции", - говорится в заявлении. "К сожалению, в прошлом году мы с болью осознали, что страх преследования со стороны российских властей, из-за которого мы покинули свою родину, оправдан", - отмечает семья Хангошвили.

Родня убитого выражает радость в связи с тем, что "после тщательного расследования" Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения. "Следствие выяснило, что наш отец, брат и супруг был убит по заказу российских властей", - говорится далее в заявлении.

Федеральная прокуратура Германии обвинила РФ в заказному убийстве

Гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили был застрелен в парке Малый Тиргартен в самом центре Берлина 23 августа 2019 года. Предполагаемого убийцу удалось задержать в тот же день благодаря свидетельским показаниям. В середине июня Федеральная прокуратура Германии выдвинула против российских властей обвинение в заказном убийстве Хангошвили, который ранее был объявлен в РФ в розыск по обвинению в терроризме.

Хангошвили (Торнике Кавтарашвили) был полевым командиром во время второй чеченской войны. Он бежал в Германию после того, как в 2015 году на него было совершено нападение. Супруга Хангошвили вместе с детьми приехала в Германию в июле 2017 года. Изначально семье отказали в получении политического убежища в ФРГ. Но в ноябре 2019 года стало известно, что вдова Хангошвили и его дети получили статус беженцев в Германии. Брат Хангошвили вместе со своей семьей проживает в Швеции.