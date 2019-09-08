Семья освобожденного режиссера Олега Сенцова пересекла админграницу с оккупированным Крымом и направляется в Киев для встречи с бывшим политзаключенным, сообщил собственник телекомпании ATR Ленур Ислямов в Facebook.
Olehas Sencovas grįžo į Ukrainą
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"Семья Олега Сенцова благополучно пересекла админграницу с оккупированным Крымом. Направляются в Киев, обняться с сыном, отцом, мужем. Годы ожиданий и выплаканных подушек для этой семьи, я очень надеюсь, закончились", – написал Ислямов.

7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.

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В свою очередь Украина также выдала России 35 человек.

Сенцов по возвращении выразил надежду, что другие пленные также будут освобождены и заявил, что даже после этого "борьба не заканчивается". Вместе с другими освобожденными он в субботу поехал в больницу "Феофания", однако оставил ее около 17:00.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 г. по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.

Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова - к 20.

В мае 2018 г. Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

21 декабря 2018 стало известно, что Сенцова перевели из медчасти колонии в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе "в отряд для дальнейшего отбывания наказания".

В декабре 2018 г. Сенцову в Страсбурге вручили премию имени Сахарова, награду вместо него получила его сестра Наталья Каплан.

Украинская правда
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