"Дерзость, с которой действовали террористы, указывает, что целью преступления было не убийство Павла Шеремета, а получение психологического эффекта в виде паники и угнетенности свидетелей теракта, телезрителей и близких погибшего Павла Шеремета в собственной безопасности. Очевидно, что преступление совершено с целью запугивания как всего населения, так и журналистов в частности", говорится в жалобе, поданной адвокатом семьи Шеремета Андреем Мамалыгой в Печерский райсуд Киева.
Еще 27 февраля 2018 года Алена Притула обратилась к генпрокурору с заявлением, в котором просила расследовать это дело как теракт, который привел к гибели человека.
Но до 1 августа Юрий Луценко на это заявление не отреагировал – досудебное расследование по ч.3 ст.258 УК не начато.
Уголовный процессуальный кодекс позволяет обжаловать такое бездействие генпрокурора.
Поэтому Алена Притула просит суд обязать генпрокурора "безотлагательно внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование по факту совершения уголовного преступления по ч.3 ст.258 Уголовного кодекса Украины, а именно совершение террористического акта 20 июля 2016 года, что привело к гибели Павла Шеремета".
Также гражданская жена погибшего требует обязать Юрия Луценко признать ее потерпевшей в этом производстве и допустить к участию в процессе адвоката Андрея Мамалыгу.
Через два года после смерти известного белорусского, российского и украинского журналиста Павла Шеремета его дерзкое убийство – подрыв автомобиля в центре Киева – до сих пор не расследовано.
Ни исполнители, ни заказчики даже не установлены. Основанная версия мотива убийства – профессиональная деятельность Шеремета, но она у следствия не единственная.
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