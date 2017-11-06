"Девять деревень стоят пустые, там нет ни одного жителя. Фактически они пропали с карты. Еще девять деревень — такие, что там или один-единственный житель, или одно хозяйство", — рассказала глава волости Лигия Логина.

Всего в волости осталось лишь 490 жителей, что существенно влияет на бюджет самоуправления — налоговых поступлений все меньше.

"Если жители, которые здесь задекларированы, но работают в Риге, переписались бы туда, создалась бы драматическая ситуация", — признала Логина.