"Девять деревень стоят пустые, там нет ни одного жителя. Фактически они пропали с карты. Еще девять деревень — такие, что там или один-единственный житель, или одно хозяйство", — рассказала глава волости Лигия Логина.
Всего в волости осталось лишь 490 жителей, что существенно влияет на бюджет самоуправления — налоговых поступлений все меньше.
"Если жители, которые здесь задекларированы, но работают в Риге, переписались бы туда, создалась бы драматическая ситуация", — признала Логина.
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