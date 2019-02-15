Как сообщила газета, расследование было начато 24 января по заявлению мэрии Парижа после жалобы «молодого сотрудника», утверждающего, что Луиджи Вентура «несколько раз прикасался» к нему на новогодней церемонии в парижском Hôtel de Ville. Церемония прошла 17 января.
В мэрии отметили, что действовали в соответствии со статьей 40 французского уголовного кодекса, которая предписывает «любому органу власти и государственному служащему», узнавшему о преступлении или правонарушении, сообщать о них прокурору.
По данным Le Monde, расследование поручено первому отделу уголовной полиции Парижа.
Луиджи Вентура занимает пост папского нунция при правительстве Франции с 2009 года.
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