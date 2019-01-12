В Украине вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за преступления на сексуальной почве и домашнее насилие.

Речь идет о принятом Верховной Радой 6 декабря 2017 года Законе о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями (№4952).

Законом имплементируются положения Стамбульской конвенции в национальное законодательство, что дает возможность усовершенствовать уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Украины для борьбы с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Документом вводится уголовная ответственность за домашнее насилие и принудительный брак.

В Уголовном кодексе законом устанавливается, что совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или любого другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего (изнасилование) наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее в этом положении определялось, что изнасилование - это половые сношения с применением физического насилия, угрозы его применения или с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица.

Также законом устанавливается, что изнасилование, совершенное повторно или лицом, ранее совершившим какое-либо из преступлений, предусмотренных статьями 153-155 настоящего Кодекса, или совершение таких деяний в отношении супругов или бывших супругов или другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях, или в отношении лица в связи с выполнением этим лицом служебного, профессионального или общественного долга, или в отношении женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Среди прочего устанавливается, что изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование несовершеннолетнего лица наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

В случае, если действия, предусмотренные предварительными положениями статьи, повлекли тяжкие последствия, то это будет караться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

При этом в соответствующей статье Уголовного кодекса содержится примечание: согласие считается добровольным, если оно является результатом свободного волеизъявления лица, с учетом сопутствующих обстоятельств.

Также определяется, что принуждение лица без его добровольного согласия к совершению акта сексуального характера с лицом, от которого потерпевший материально или служебно зависим, наказывается штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 2 лет.

Среди прочего, этот закон дополняет Уголовный кодекс новой главой об ограничительных мерах в отношении лиц, совершивших домашнее насилие. Также устанавливается, что домашнее насилие, то есть умышленное систематическое совершение физического, психологического или экономического насилия в отношении настоящего или бывшего супруга или другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях, которое приводит к физическим или психологическим страданиям, расстройствам здоровья, потери работоспособности, эмоциональной зависимости или ухудшению качества жизни потерпевшего, наказываются общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет, или лишением свободы на срок до 2 лет.

Также законом устанавливается, что принуждение к аборту без добровольного согласия потерпевшей наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Принуждение лица к вступлению в брак или к продолжению принудительно заключенного брака, или к вступлению в сожительство без заключения брака, или к продолжению такого сожительства, или побуждение с этой целью лица к перемещению на территорию другого государства, чем то, в котором оно проживает, наказываются арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.