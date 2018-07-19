В 12-страничном документе говорится о связях подозреваемой с ФСБ, а также ее участии в тайной операции с целью оказания влияния на американскую политику, пишет Русская служба BBC.

В частности, по данным прокуратуры, ФБР, разрабатывая россиянку, обыскало ее дом и получило содержимое ее ноутбука и айфона, в которых содержалась переписка с неким "российским чиновником". Под этим обозначением, по данным СМИ, подразумевается бывший сенатор, зампред Центробанка Александр Торшин.

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В переписке с Бутиной он сравнивает ее с шпионкой Анной Чапман. "Она позирует с игрушечными пистолетами, а тебя публикуют с настоящими!" — пишет он, комментируя серию статей о Бутиной в американской прессе в марте 2017 года.

Прокуратура считает эти слова доказательством того, что Бутина работала в США российским агентом. Кроме того, в электронном списке контактов Бутиной обнаружили "почтовый аккаунт из домена, который ассоциируется с ФСБ". Что это за аккаунт, не уточняется.

В ходе обыска у Бутиной также был найден рукописный текст c вопросом: "Как отвечать на предложение ФСБ о работе?". "Основываясь на этих и других доказательствах, ФБР считает, что обвиняемая, скорее всего, поддерживала связь с ФСБ на протяжении своего пребывания в США", — отмечалось в ходатайстве с просьбой не освобождать россиянку под залог, которое подавал накануне в суд вашингтонский федеральный прокурор Эрик Кенерсон. Позднее суд эту просьбу удовлетворил, оставив Бутину под стражей.

BBC также пишет, что из материалов ходатайства следует, что у Бутиной имелись связи не только с российским правительством, но и с неназванными олигархами. В ее электронной переписке упоминается "известный русский бизнесмен, имеющий тесные связи с президентской администрацией России", который часто ездит в США и которого Бутина в переписке называла "спонсором".

По данным BBC, Forbes в этом году оценил состояние этого бизнесмена в 1,2 млрд долларов. Отметим, что в списке Forbes фигурирует сразу несколько фигур с подобным состоянием.

Издание The Daily Beast перечисляет 11 мужчин: Глеб Фетисов, Сергей Колесников, Зиявудин Магомедов, Андрей Молчанов, Борис Ротенберг, Игорь Рыбаков, Айрат Шаймиев, Радик Шаймиев, Михаил Шелков, Леонид Симановский и Вадим Якунин. В статье отмечается, что бывшим начальником Шелкова является Сергей Чемезов, представитель ближнего окружения президента РФ Владимира Путина, а Ротенберг — близкий друг Путина и его давний партнер по дзюдо, отмечается в статье, перевод которой публикует InoPressa.

Кроме того, отмечается, что накануне своего первого приезда в США в конце 2014 года Бутина также обменялась серией SMS с другим состоятельным российским бизнесменом, обсуждая расходы на свою поездку и планировавшуюся встречу с указанным "спонсором".

Кроме того, наружное наблюдение ФБР видело Бутину в обществе некоего российского дипломата в течение недель, предшествовавших его отбытию из США в марте этого года. ФБР подозревает, что дипломат, "с которым Бутина делила частные трапезы", был сотрудником российской разведки.

Прокурор Кенерсон пишет, что перехват электронной переписки дал ФБР улики относительно участия Бутиной "в планировании тайной операции влияния с "американцем N 1", то есть с активистом Республиканкой партии из Южной Дакоты Полом Эриксоном. По данным BBC, сам он по делу не проходит, что может означать, что американец заключил сделку со следствием.

В ФБР утверждают, что связи с Эриксоном позволили Бутиной завести в США широкий круг знакомств среди лиц, которые могли влиять на политическую жизнь Америки. В ходе этой ее деятельности 29-летняя россиянка и 56-летний американец начали жить вместе, но, по словам прокуратуры, эти отношения не следует воспринимать как тесную связь обвиняемой с США, поскольку Бутина, судя по всему, рассматривала их просто как часть работы.

Например, пишет Кенерсон, Бутина по крайней мере однажды предложила заняться сексом другому человеку в обмен на место в лоббистской организации. Кроме того, в бумагах, изъятых ФБР, россиянка жалуется на то, что ей приходится жить с Эриксоном, и "презрительно отзывается о дальнейшем с ним сожительстве".

Мария Бутина, недавняя студентка Американского университете в Вашингтоне, была арестована в США 15 июля. Ей предъявлены обвинения в работе иностранным агентом без уведомления об этом генпрокурора, а также в сговоре с целью осуществления этой деятельности. Россиянке грозит до 15 лет лишения свободы. Сама Бутина своей вины не признает. Накануне суд отказался отпустить ее из-под стражи под залог. Следующее судебное заседание намечено на 24 июля.