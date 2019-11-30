Секретная служба забрала у Трампа телефон, когда тайно вывезла его из Флориды в Вашингтон, а затем в Афганистан

Президент США Дональд Трамп на время своей секретной поездки в Афганистан в четверг, 28 ноября, лишился телефона и доступа в Twitter.
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© Reuters / Scanpix

Как сообщает издание Politico, все устройства и точки доступа в Сеть были конфискованы у всех, кто летел на "борту номер один", в том числе и у президента. Однако пока президент был на борту, его твиты все равно отправлялись с его учетной записи в Twitter специально для того, "чтобы те, кто следит за Трампом, ничего не заподозрили из-за того, что помешанный на Twitter президент ничего не твитил, как это было в прошлом году, пишет Politico.

Трамп с самого начала президентства настоял на том, что будет продолжать пользоваться личным телефоном, несмотря на возражения спецслужб и многочисленные публикации в СМИ о том, что это будто бы позволяет вести слежку за Трампом со стороны иностранных разведок.

Предшественнику Трампа Бараку Обаме спецслужбы разрешили пользоваться телефоном лишь к концу президентства, да и то отключили на нем большую часть функций, включая Wi-Fi и геопозицию, напоминает РИА "Новости".

Кроме того, Трампа практически втайне вывезли в Вашингтон из Флориды, где он отдыхал, а оттуда в Афганистан. Для маскировки самолет Трампа остался во Флориде, а президент вылетел в Вашингтон на военно-транспортном самолете, после чего направился в Афганистан на другом лайнере, который также используется как "борт номер один".

Кроме того, группе журналистов, сопровождавшей Трампа, не сказали, куда он направляется, вплоть до посадки в Афганистане после 13-часового перелета. Самолет взлетал в Вашингтоне и садился на военной базе в Афганистане с задернутыми шторами и выключенным светом в салоне, уточнили журналисты.

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