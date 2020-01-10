Специальная резолюция польского сейма — нижней палаты парламента страны — осудила как "провокационные" и "ложные" высказывания российских политиков, в том числе президента РФ Владимира Путина, о роли Польши в начале Второй мировой войны. Два тоталитарных режима — нацистская Германия и коммунистический СССР — развязали эту войну, подчеркивается в резолюции, которая была принята без процедуры голосования в четверг, 9 января.
Польша, а также страны Центральной и Восточной Европы стали первыми жертвами агрессии, начатой после заключения 23 августа 1939 года между Гитлером и Сталиным тайного пакта, который предполагал раздел территории Польши, говорится в документе. В нем не подвергаются сомнению жертвы, понесенные народами Советского Союза в борьбе с "третьим рейхом", но с сожалением отмечается, что это не обеспечило странам Центральной и Восточной Европы независимости и суверенитета, а также соблюдения прав человека.
"Сейм Республики Польша не соглашается с возвратом к имперским фальсификациям, которые поворачивают вспять исторический диалог российских властей с другими народами", — цитирует резолюцию Польское радио.
Спор о начале Второй мировой войны
Ранее Владимир Путин несколько раз высказывался на темы, связанные со Второй мировой войной, в том числе выступая 20 декабря на саммите СНГ, а затем 24 декабря на расширенной коллегии Минобороны. Среди прочего Путин заявил, что на Польше лежит часть ответственности за войну, ее политическое руководство проявляло антисемитизм, а Юзефа Липского, посла Польши в нацистской Германии до 1939 года, назвал "сволочью и антисемитской свиньей". После этих высказываний посол РФ в Варшаве был вызван в МИД Польши.
"Путин много раз лгал о Польше и всегда делал это сознательно. В большинстве случаев это происходит, когда Москва — не в прошлом, а в настоящем — чувствует международное давление, связанное со своей деятельностью", — заявил 29 декабря в ответ Путину премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
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