12-й Сейм Латвии на своем последнем заседании принял в окончательном чтении поправки к Закону о труде, согласно которым работодатель не имеет права требовать от работника знания иностранного языка, если его использование не входит в рабочие обязанности.
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За принятие закона голосовал 81 депутат, один - воздержался.

Уточнено. Депутаты не поддержали предложение, согласно которому у работодателя нет права требовать от работника владения языком, который не имеет статуса официального в Евросоюзе. Эту норму планировалось распространить на государственные и муниципальные учреждения, а также предприятия с государственным капиталом.

Из закона также было исключено предложение, согласно которому у работника во время исполнения рабочих обязанностей есть право в общении с гражданами и негражданами Латвии, а также лицами с разрешением на пребывание использовать только госязык.

Как подчеркивает предложившее эти поправки национальное объединением VL-ТБ/ДННЛ цель поправок — "устранить лингвистическую дискриминацию латышей на работе, а также способствовать их репатриации и тому, чтобы они оставались в Латвии".

В аннотации законопроекта сказано, что на рынке труда Латвии все чаще встречается ситуация, когда работодатель без особого основания требует от работников владения иностранным языком (чаще всего - русским). Особенно актуальна такая ситуация для крупных городов Латвии. Это создает проблемы для потенциальных работников-латышей: так, за последние 16 лет в школах с латышским языком обучения лишь 35% школьников в качестве второго иностранного языка изучали русский.

Против принятия поправок выступали организации, представляющие интересы работодателей. По их мнению, рынок труда регулирует связанные с владением языками вопросы самостоятельно.

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