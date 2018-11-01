За принятие закона голосовал 81 депутат, один - воздержался.
Уточнено. Депутаты не поддержали предложение, согласно которому у работодателя нет права требовать от работника владения языком, который не имеет статуса официального в Евросоюзе. Эту норму планировалось распространить на государственные и муниципальные учреждения, а также предприятия с государственным капиталом.
Из закона также было исключено предложение, согласно которому у работника во время исполнения рабочих обязанностей есть право в общении с гражданами и негражданами Латвии, а также лицами с разрешением на пребывание использовать только госязык.
Как подчеркивает предложившее эти поправки национальное объединением VL-ТБ/ДННЛ цель поправок — "устранить лингвистическую дискриминацию латышей на работе, а также способствовать их репатриации и тому, чтобы они оставались в Латвии".
В аннотации законопроекта сказано, что на рынке труда Латвии все чаще встречается ситуация, когда работодатель без особого основания требует от работников владения иностранным языком (чаще всего - русским). Особенно актуальна такая ситуация для крупных городов Латвии. Это создает проблемы для потенциальных работников-латышей: так, за последние 16 лет в школах с латышским языком обучения лишь 35% школьников в качестве второго иностранного языка изучали русский.
Против принятия поправок выступали организации, представляющие интересы работодателей. По их мнению, рынок труда регулирует связанные с владением языками вопросы самостоятельно.
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