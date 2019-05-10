Сейм Латвии по случаю 75-летней депортации крымских татар властями СССР принял заявление. Парламент Латвии признал депортацию 1944 года геноцидом против крымско-татарского народа, сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-службу Сейма.
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В заявлении Сейма отмечается, что "в целом исторические источники указывают на целенаправлено осуществляемый геноцид советской власти против многих народов и этнических групп, живших в Советском Союзе. В том числе, и против крымских татар, как этнической группы, чтобы уничтожить ее культуру и социальное наследство, историческую принадлежность народа к территории Крымского полуострова и выжить крымских татар с их родины".

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Сейм также напоминает, что Россия пять лет назад незаконно аннексировала Крым и осуждает проводимую Москвой политику в отношении крымских татар.

"Те крымские татары, кто отказывается принять российское гражданство и не признают незаконную аннексию Крыма, сталкиваются с дискриминацией. Им запрещен допуск к образованию, медицинскоим услугам, запрещено использовать родную речь, поддерживать традиции и культуру. Немыслимо, что крымские татары уже во второй раз за 75 лет насильственно угнетаются и преследуются. История может повториться", — ранее говорил председатель комиссии Сейма по внешним делам Рихардс Колс (VL-TB/LNNK).

В марте ЕС высказал России решительный протест в связи с задержанием в Крыму 23-х крымских татар. "Европейский союз не признает исполнение российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные украинцы будут освобождены без промедления", — говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы.

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