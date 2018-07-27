27 июля произойдет лунное затмение, и оно будет по-своему уникальным. По информации НАСА, это будет самое продолжительное лунное затмение XXI века.
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Некоторые счастливчики смогут лицезреть это уникальное явление целый час и 43 минуты.

Что такое лунное затмение?

Лунное затмение происходит, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной, и наш спутник попадает в тень Земли, то есть, по сути, эти небесные тела выстраиваются в ряд.

В общей сложности данное астрономическое явление - от первой до последней фазы - будет продолжаться три часа 55 минут. Именно столько потребуется Луне для полного прохождения через тень Земли.

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Почему затмение называют "кровавой Луной"?

Лунное затмение иногда называют "кровавой Луной". Это связано с темно-красным оттенком спутника, который тот приобретает во время затмения.

Это связано с визуальным эффектом, который возникает, когда солнечные лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеиваются в атмосфере Земли и частично достигают Луны.

Поскольку земная атмосфера наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра, именно эти лучи достигают поверхности Луны при затмении, из-за чего лунный диск становится красным. По этой причине восход и закат окрашиваются в красный оттенок.

Помимо этого, 27 июля Луна будет находиться в апогее - то есть на максимальном удалении от Земли.

Когда и где можно увидеть затмение?

Целиком затмение можно будет увидеть почти во всех частях Европы, Африки, Ближнего Востока, Центральной Азии и Австралии. То есть почти везде, кроме Северной Америки.

Для наблюдения не нужен телескоп, однако бинокль, безусловно, выручит.

Фаза полного лунного затмения наступит в 20:21 по Гринвичу (23:21 в Литве).

Лучше всего это явление можно наблюдать в восточной части Африки, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Лунное затмение на этот раз не увидят жители Центральной и Северной Америки.

В восточной части Южной Америки (например, в Буэнос-Айресе, Монтевидео, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро) его будет видно лишь частично.

Жители Британии и других европейских стран не увидят начало затмения, поскольку Луна в это время еще не появится над горизонтом.

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