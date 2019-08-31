На прошедшем вчера вечером приеме министр иностранных дел Урмас Рейнсалу выразил уважение и благодарность дипломатам и государственным деятелями, которые участвовали в переговорах о выводе войск, и борцам за свободу на протяжении всего периода оккупации, а также указал на важный вклад наших западных союзников в восстановление независимости.
На приеме выступил с праздничной лекцией министр обороны Юри Луйк, который вспомнил переговоры по июльским соглашениям.
В 12 часов в церкви-памятнике эстонским воинам в Тори пройдет праздничное богослужение. В 21:10 состоится салют в Губернаторском саду, где таким же образом отмечали уход российских войск и 25 лет назад.
Дополнительную информацию о выводе российских войск можно найти на сайте Министерства иностранных дел.
Сегодня исполняется 25 лет со дня вывода российских войск из Эстонии (16)
Сегодня, 31 августа, исполняется 25 лет со дня, когда в...
Хакеры взломали аккаунт в Twitter основателя Twitter Джека Дорси
Взломщики аккаунта главы Twitter воспользовались...
В Сирии пойман "палач Ракки", который, получая пособие от Великобритании, казнил более 100 человек (2)
"Сирийские демократические силы" задержали одного из...
Борис Джонсон поделился мечтами юности (2)
Британский премьер Борис Джонсон на встрече с молодыми...
США отменяют для россиян безвизовый въезд на Гуам и Северные Марианские острова (7)
Американская администрация приняла решение отменить...
TOP новостей
Город в Литве, где есть работа, но работать хотят не все (36)
"Город, в котором очень сложно найти работников", – так о...
Стоянки для машин предлагают сделать платными во всем Вильнюсе: у жителей есть альтернативы (59)
Расширение зон парковок - это хороший способ...
Призыв к тысячам литовских семей: не забудьте забрать принадлежащие вам деньги (11)
В будущем семьи в Литве ждут большие перемены: говорят...
Синоптик рассказала, что ждет после жаркого лета (2)
Это лето на самом деле было очень жарким, не исключение...
Премьер о ситуации с Розовой: расследование должно вскрыть ситуацию, но не быть орудием политборьбы (48)
Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что...