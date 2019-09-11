Сегодня — 18 лет со дня самого масштабного теракта в истории человечества

Теракт 11 сентября 2001 года в США - серия террористических атак, во время которых террористы-смертники на захваченных самолетах атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне.

В 8:46 утра по североамериканскому восточному времени начинается минута молчания - именно в это время первый самолет врезался в Северную башню Всемирного торгового центра в Нижнем Манхэттене. 17 минут спустя второй самолет врезался в Южную башню. Менее чем через 90 минут башни-близнецы, в которых ежедневно работали около 50 тысяч человек, упали. В 9:37 третий авиалайнер врезался в западный фасад Пентагона. В 10:03 четвертый самолет упал на поле на юге Пенсильвании. Он направлялся в Капитолий или в Белый дом, но благодаря смелости пассажиров, которые уже знали о том, что Америка подверглась нападениям, замыслу террористов не суждено сбыться.

Согласно данным, опубликованным в итоговом отчете Национальной комиссии по террористическим атакам против Соединенных Штатов (комиссия 9/11), во Всемирном торговом центре погибли более 2600 человек; 125 погибли в Пентагоне; 256 человек погибли во всех четырех самолетах. Погибли граждане США и еще 91 государства, в том числе и Украины. Беспрецедентные теракты, которые навсегда изменили Америку, совершили 19 молодых арабов, выполняя приказы исламистов, базировавшихся в Афганистане.

Тогдашний лидер «Аль-Каиды» Усама бен Ладен сначала отрицал какую-либо причастность к теракту, однако в 2004 году он взял на себя ответственность за атаки. Своими мотивами главный террорист назвал поддержку США Израиля, присутствие американских войск в Саудовской Аравии и санкции против Ирака. В мае 2011 года силами американских спецназовцев Усама бен Ладен было обнаружен и убит в Афганистане.

После терактов 11 сентября, не только США, но и многие другие страны усилили свое антитеррористическое законодательство и расширили полномочия правоохранительных и разведывательных органов по предотвращению терактов.

Сразу после атак ФБР начало самое большое уголовное расследование за всю историю США. Довольно быстро спецагенты идентифицировали 19 угонщиков авиалайнеров. Главного подозреваемого в организации нападений - Халида Шейха Мохаммедта и четырех его сообщников арестовали в Пакистане в 2002-2003 годах. Сейчас они находятся на военной базе Гуантанамо на Кубе. 30 августа 2019 года Военный судья США установил, что судебный процесс над предполагаемыми организаторами атак начнется 11 января 2021 года.

Начиная с 2002 года, по решению Конгресса США 11 сентября отмечалось в Соединенных Штатах как «День патриота», а с 2009-го, после утверждения акта 111-13 Всеобщего Закона США, дата называется «Общенациональным днем служения и памяти». В этот день государственный флаг США (как на территории страны, так и за ее пределами) должен быть наполовину приспущен.

Поскольку этот День не является федеральным для США, школы и различные учреждения работают в обычном режиме, но многие люди принимают участие в мемориальных мероприятиях, посвященных памяти погибших.