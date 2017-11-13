Заседание, на которое вызывают Сечина, назначили на среду, 15 ноября. На сегодняшнее заседание он не пришел.

Кроме Сечина, повторно вызовут в суд лейтенанта управления «К» ФСБ России по фамилии Калиниченко. Он не пришел на заседание из-за того, что находится в командировке. Об этом говорится в письме, которое ФСБ направило в суд в ответ на повестку, пишет «Медиазона».

Ранее в суде стало известно, что повестку Сечину в суд отказались принимать по месту его работы. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что глава компании не получал документ.

Решение о вызове Сечина свидетелем по делу суд принял 8 ноября. Заседание с его участием назначили на 13 ноября. В суде подчеркнули, что выписали повестку Сечину на эту дату.

По версии следствия, именно Сечин передал Улюкаеву взятку в размере двух миллионов долларов. Ранее глава «Роснефти» прокомментировал процесс по делу бывшего министра, обвинив прокуроров в «профессиональном кретинизме». Это произошло после того, как на суде обнародовали запись разговора Улюкаева и Сечина в офисе «Роснефти», а также их телефонные переговоры незадолго до предполагаемого получения взятки министром.

Он сам обвинения в свой адрес отрицает и называет их «абсурдом». На заседании суда в августе он заявил, что дело против него «спровоцировано» Сечиным.