Размер непрошеного космического гостя — около 300 метров. Согласно предварительным расчетам, наиболее вероятная дата потенциального столкновения — 29 апреля 2027 года, то есть ровно через восемь лет.
"Обнаружили" астероид лишь месяц назад, в конце марта, и его траектория постоянно уточняется. Однако, если изначально ученые оценивали шансы на столкновение 2019 PDC с Землей на уровне 1/50000, то сейчас вероятность катастрофического сценария — уже 1/100.
Конечно же, в реальности никакого астероида 2019 PDC не существует — это лишь легенда учений, начавшихся в понедельник в Вашингтоне в рамках Всемирной конференции по защите планеты.
Однако, хотя сам 2019 PDC и является выдумкой, сам по себе отрабатываемый сценарий вполне реален. На сегодняшний день в списке потенциально опасных небесных тел — 74 космических объекта, которые угрожают Земле возможным столкновением. И список постоянно пополняется.
"Эта конференция совершенно уникальна, такого на нашей планете еще не бывало, — заявил на открытии учений администратор НАСА Джим Брайденстайн. — На нее собрались астрономы, сотрудники спасательных служб, медиапрофессионалы и представители других профессий — с одной-единственной целью: спасти нашу планету от космической катастрофы. По счастью, спешки нет".
Катастрофические столкновения с космическими телами в истории Земли случались. Одно из них, 66 млн лет назад, вызвало массовое вымирание форм жизни, обитавших на нашей планете в мезозойскую эру, в том числе динозавров.
Инопланетный гость
Строго говоря, открывшаяся в понедельник в Вашингтоне конференция — не то чтобы первая в своем роде: в НАСА регулярно отрабатывают сценарии подобного столкновения с 2016 года. Однако эти учения, безусловно, самые масштабные — и первые общепланетные.
Дело в том, что иногда о приближающихся к Земле небесных телах мы узнаем за считанные часы до того, как они проносятся мимо нашей планеты. И хотя шансы катастрофического столкновения могут быть весьма невелики, мы можем оказаться к нему совершенно не готовы.
"Первый шаг по защите нашей планеты — это как можно более точное представление о том, что именно ей может угрожать, — говорит Рюдигер Йен, возглавляющий в ЕКА программу по защите планеты. — Только тогда, если у нас будет достаточно времени для подготовки, мы можем принять меры, необходимые для того, чтобы избежать столкновения с астероидом или минимизировать последствия удара".
Учения продлятся неделю. За это время участники обсудят возможные варианты изменения траектории астероида (о них чуть ниже), способы координации работы, источники финансирования, а также — как лучше всего донести до людей новость о возможном скором армагеддоне.
"Эта тема легла в основу сценария нескольких потрясающих фильмов и сериалов. Но насколько в действительности велики шансы на столкновение с астероидом и что мы можем сделать? К сожалению, Брюса Уиллиса нет в "Твиттере", — пишет ЕКА.
Что можно сделать на самом деле?
На сегодняшний день предварительно рассматриваются четыре возможных сценария защиты Земли от неизбежного (или весьма вероятного) столкновения.
Первый — изменить траекторию астероида прямым ударом по нему космического аппарата. Этот вариант НАСА планирует отработать уже в конце 2022 года: аппарат DART должен со всей силы ударить по 160-метровому спутнику, вращающемуся вокруг околоземного астероида Дидим. Аппарат разобьется вдребезги — но это позволит ученым понять, насколько сильно можно изменить орбиту подобного небесного тела.
Второй вариант — взорвать астероид на подлете к Земле. Этот вариант пока отработан только в кинематографе — в фантастическом блокбастере "Армагеддон" (отсюда отсылка к Брюсу Уиллису в твите ЕКА), — но теоретически он вполне возможен.
Третий — "оттянуть" астероид подальше от Земли за счет притяжения массивного космического аппарата. Этот вариант возможен только в том случае, если угрозу обнаружат сильно заранее: искусственному спутнику придется лететь рядом с астероидом на протяжении нескольких лет или даже десятилетий, выполняя роль "гравитационного трактора".
И четвертый — кажется, самый простой — вариант: покрыть часть астероида белой краской. Белый цвет лучше отражает лучи света — и не исключено, что этого будет достаточно, чтобы слегка изменить траекторию небесного тела и избежать угрозы.
Следить за ходом учений, которые продлятся до следующего понедельника, можно в режиме реального времени в "Твиттере" ЕКА - на английском языке.
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