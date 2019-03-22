Отмечается, что спецслужбы РФ завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро.
"По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов", - сказано в сообщении.
По данным СБУ, представители спецслужб РФ передали исполнителю взрывное устройство мощностью шестьсот граммов тротила, которое приводилось в действие телефонным звонком.
"Они также предоставили инструкции по проведению подготовительных мероприятий по совершению теракта и выплатили пятнадцать тысяч долларов США за совершение преступления. Установлено, что уже в Харькове злоумышленник приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство для усиления его поражающего действия и увеличение количества пострадавших", - рассказали в ведомстве.
Сообщается, что во время проведения спецоперации оперативники СБУ заблаговременно изъяли из тайника подрывника настоящее взрывное устройство и заменили его на "муляж".
Отмечается, что после установки на станции метро "Индустриальная" взрывного устройства во время массового скопления людей, злоумышленник был задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении террористического акта.
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