Отмечается, что 2 января 2019 года иностранец принудительно возвращен в РБ с запретом въезда в Украину сроком на три года.
Карназыцкий был гостем на эфирах в качестве политического обозревателя
Оперативники спецслужбы установили, что иностранец проживал в Украине нелегально и публично распространял фейковую информацию.
"В частности, во время выступлений на некоторых телевизионных каналах он ставил под сомнение признанные международным сообществом доказательства присутствия войск страны-агрессора на временно оккупированных территориях нашего государства", - объясняют в СБУ.
По данным спецслужбы, Карназыцкий неоднократно публиковал антиукраинские материалы на медиа-ресурсах, подконтрольных террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".
Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что после введения ограничений на въезд российских граждан в Украине "спецслужбы РФ все чаще привлекают к провокациям иностранцев".
"Деятельность подобных проплаченных Россией пропагандистов представляет угрозу не только национальным интересам Украины, но и противоречит законодательству страны их происхождения", - отметил Грицак.
В то же время адвокат Андрей Доманский утверждает, что Карназыцкому не предоставили правовой помощи и возможность пообщаться с защитником.
Доманский говорит, что Карназыцкий был вынужден покинуть Беларусь "из-за политического преследования его как журналиста", и проживал в Украине с конца 90-х.
По данным белорусской службы "Радио Свобода", в Беларуси в 1998 году Павел Карназыцкий возглавлял молодежную организацию Социал-Демократической Громады. После выхода из организации признался, что был завербован КГБ и работал на спецслужбы под псевдонимом "Ролан".
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