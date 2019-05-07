Как сообщает СБУ, в начале текущего года представители российской спецслужбы завербовали работника арсенала ВСУ, на котором хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов.
Для этого они использовали методы психологического воздействия и давления, угрожая безопасности родственников служащего, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса.
Перед работником арсенала поставили задачу собирать и передавать информацию о военном объекте, в частности состояние охраны, наличии и перемещении оружия.
"Полученную информацию страна-агрессор планировала использовать для совершения диверсий на стратегическом военном объекте для подрыва обороноспособности Украины", – заявляет СБУ.
"При выполнении заданий работнику ВСУ спецслужбы РФ обещали материальную помощь, получение гражданства России с оформлением пенсии", – уточняет ведомство.
По данным СБУ, служащего арсенала обеспечили необходимыми средствами связи и электронными каналами для передачи информации с ограниченным доступом, а сопровождали и координировали его деятельность кураторы из России через Интернет.
"Благодаря своевременному реагированию сотрудников военной контрразведки СБУ удалось предупредить вовлечение украинского гражданина в противоправную деятельность в ущерб национальным интересам Украины", – заявляет Служба безопасности Украины.
Статьи 111 (государственная измена) и 258-3 (содействие деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины предусматривают ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
В то же время, согласно положениям ч. 2 ст. 111 УК от уголовной ответственности освобождается гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно сообщил органам государственной власти о своей связи с ними и полученном задании.
Часть вторая ст. 258-3 предусматривает освобождение от уголовной ответственности лица, добровольно сообщившего правоохранительному органу о соответствующей террористической деятельности, способствовавшего ее прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации.
Катар выделяет $480 млн на поддержку Палестинской автономии и Газы
Министерство иностранных дел Катара объявило, что...
В Киеве во время стрельбы ранили корреспондента "Настоящего Времени" (1)
Корреспондент Настоящего Времени в Киеве Владимир...
СБУ: Спецслужбы России вербовали работника арсенала ВСУ (1)
Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности...
США пристально следят за военной активностью Москвы и Пекина в Арктике
Госсекретарь США Майк Помпео объявил в понедельник,...
В Мексике разбился частный самолет: погибли 14 человек
В Мексике спасатели обнаружили обломки частного...
TOP новостей
Новейшие рейтинги: Карбаускис пошел ва-банк, что это – блеф или хитрый ход? (5)
Новейшие данные компании Spinter tyrimai показали, что в...
СМИ назвали приоритетную версию крушения SSJ-100 в Шереметьеве (17)
Как стало известно российской газете "Коммерсант" , в...
Вайтекунас: Европа, Запад и Литва – это единственная надежда Украины (41)
Литва и страны Запада должны оказать Украине и...
Миллиард от эмигрантов: уехавшие из Литвы все еще шлют деньги на родину (116)
Уехавшие за границу соотечественники, по последним...