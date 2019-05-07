Как сообщает СБУ, в начале текущего года представители российской спецслужбы завербовали работника арсенала ВСУ, на котором хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов.

Для этого они использовали методы психологического воздействия и давления, угрожая безопасности родственников служащего, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса.

Перед работником арсенала поставили ​​задачу собирать и передавать информацию о военном объекте, в частности состояние охраны, наличии и перемещении оружия.

"Полученную информацию страна-агрессор планировала использовать для совершения диверсий на стратегическом военном объекте для подрыва обороноспособности Украины", – заявляет СБУ.

"При выполнении заданий работнику ВСУ спецслужбы РФ обещали материальную помощь, получение гражданства России с оформлением пенсии", – уточняет ведомство.

По данным СБУ, служащего арсенала обеспечили необходимыми средствами связи и электронными каналами для передачи информации с ограниченным доступом, а сопровождали и координировали его деятельность кураторы из России через Интернет.

"Благодаря своевременному реагированию сотрудников военной контрразведки СБУ удалось предупредить вовлечение украинского гражданина в противоправную деятельность в ущерб национальным интересам Украины", – заявляет Служба безопасности Украины.

Статьи 111 (государственная измена) и 258-3 (содействие деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины предусматривают ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В то же время, согласно положениям ч. 2 ст. 111 УК от уголовной ответственности освобождается гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно сообщил органам государственной власти о своей связи с ними и полученном задании.

Часть вторая ст. 258-3 предусматривает освобождение от уголовной ответственности лица, добровольно сообщившего правоохранительному органу о соответствующей террористической деятельности, способствовавшего ее прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации.