Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины предупредили подготовку спецслужбами РФ террористического акта на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины.
© DELFI.ua

Как сообщает СБУ, в начале текущего года представители российской спецслужбы завербовали работника арсенала ВСУ, на котором хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов.

Для этого они использовали методы психологического воздействия и давления, угрожая безопасности родственников служащего, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса.

Статьи по теме:
МИД РФ вовремя не выслал из Швеции дипломата, который "курировал" обвиняемого в шпионаже  (3)
ФСБ РФ задержала в Крыму 20 крымских татар  (35)

Перед работником арсенала поставили ​​задачу собирать и передавать информацию о военном объекте, в частности состояние охраны, наличии и перемещении оружия.

"Полученную информацию страна-агрессор планировала использовать для совершения диверсий на стратегическом военном объекте для подрыва обороноспособности Украины", – заявляет СБУ.

"При выполнении заданий работнику ВСУ спецслужбы РФ обещали материальную помощь, получение гражданства России с оформлением пенсии", – уточняет ведомство.

По данным СБУ, служащего арсенала обеспечили необходимыми средствами связи и электронными каналами для передачи информации с ограниченным доступом, а сопровождали и координировали его деятельность кураторы из России через Интернет.

"Благодаря своевременному реагированию сотрудников военной контрразведки СБУ удалось предупредить вовлечение украинского гражданина в противоправную деятельность в ущерб национальным интересам Украины", – заявляет Служба безопасности Украины.

Статьи 111 (государственная измена) и 258-3 (содействие деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины предусматривают ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В то же время, согласно положениям ч. 2 ст. 111 УК от уголовной ответственности освобождается гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно сообщил органам государственной власти о своей связи с ними и полученном задании.

Часть вторая ст. 258-3 предусматривает освобождение от уголовной ответственности лица, добровольно сообщившего правоохранительному органу о соответствующей террористической деятельности, способствовавшего ее прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации.

Украинская правда
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Подполковник польской разведки: в мире секретных служб война не прекращается ни на секунду (26)

Вербовка, работа в "горячих точках" от стран Африки до...

В Афганистане в результате авиаудара ликвидировали вербовщика "Исламского государства" (1)

Соединенные Штаты успешно продолжают борьбу с филиалом...

10 612 карточек: после 20-летних споров Латвия открыла архивы КГБ (3)

20 декабря Национальный архив Латвии открыл доступ к...

В мире

"Нафтогаз Украины" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром"

Компания "Нафтогаз Украины " пожаловалась в...

Separatistinė Donecko liaudies respublika

Часть Донбасса останется без гражданства России (10)

Ажиотажа вокруг получения российского гражданства в...

ОБСЕ заметила танки и "Грады" сепаратистов в центре Луганска (1)

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке...

Facebook удалил сеть профилей из России с фейками про страны Балтии и Украину (2)

6 мая Отдел кибербезопасности социальной сети Facebook...

Еврокомиссар Хан прибыл в Киев для встречи с Зеленским (2)

Еврокомиссар по вопросам европейской политики...

TOP новостей

Голосовала президент Литвы: взяла лишь два бюллетеня из трех (31)

Президент Литвы Даля Грибаускайте досрочно...

Новейшие рейтинги: Карбаускис пошел ва-банк, что это – блеф или хитрый ход? (11)

Новейшие данные компании Spinter tyrimai показали, что в...

Новые истории эксплуатации дальнобойщиков в Литве: есть и уголовно наказуемая деятельность (2)

7 мая во время пресс-конференции еще двое водителей...

СМИ назвали приоритетную версию крушения SSJ-100 в Шереметьеве (94)

Как стало известно российской газете "Коммерсант" , в...

Дальнобойщик: экзамены за приезжих водителей сдают переводчики (6)

Жители Литвы , работающие водителями большегрузных...