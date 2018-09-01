"У нас есть основания считать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, в первую очередь связанных с перераспределением отжатого бизнеса в течение 2014-2018 годов. Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру, которая, у нас есть информация, мешала россиянам и стала лишней", - сказал Гуськов в эфире телеканалу "112. Украина".
Гуськов отметил, что по информации, которая поступает в СБУ, "погиб не только Захарченко".
В свою очередь спикер СБУ Елена Гитлянская в комментарии "Украинской правде" также подтвердила факт гибели Захарченко в Донецке. "По нашей информации это соответствует действительности. Мы считаем это результатом междоусобных войн", - сказала она.
Гитлянская также отмела предположение, что за убийством может стоять СБУ. "Никакого отношения к этому украинские спецслужбы не имеют", - цитирует ее ТАСС. Впрочем, именно эту версию подхватили не только в ДНР, но и в Москве.
Ранее источник "Интерфакса" в аппарате главы ДНР сообщил, что Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка примерно в 17:30 по местному времени. С места происшествия госпитализирован глава Минфина Александр Тимофеев, получивший ранение.
Причиной смерти главы самопровозглашенной республики стала черепно-мозговая травма, полученная при взрыве.
Также сообщалось о трех раненых.
Силовики самопровозглашенной республики уже задержали подозреваемых в покушении на главу ДНР. "Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики", - сказал источник "Интерфакса".
Он сообщил, что задержание произошло на проспекте Богдана Хмельницкого, движение по улице при этом было перекрыто. "Подозреваемых задержали в автомобиле", - пояснил собеседник.
Председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин назвал случившееся "очередным актом агрессии со стороны Украины".
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