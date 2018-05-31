Задержанного пока лишь называют условно "Г.", на записи его лица не видно. Кроме того, СБУ представила первое доказательство подготовки убийства Бабченко, выложив видео с фрагментом разговора между организатором и исполнителем покушения. Впрочем, их лиц на записи тоже нет.

Оба видеоролика размещены на официальном канале СБУ в YouTube. На записи "Задержание заказчика "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко" видно, как молодые люди в штатском идут за полным мужчиной в белой рубашке и черных брюках, затем заламывают ему руки и уводят в автомобиль.

На видео предполагаемый организатор покушения на Бабченко либо находится спиной к камере, либо его лицо размыто. Он не предпринимает попыток препятствовать задержанию.

Как утверждают в СБУ, на видео попал гражданин Украины Г., якобы завербованный спецслужбами РФ для совершения за деньги целого ряда "террористических актов с многочисленными жертвами" на Украине. За убийство Бабченко украинец предложил своему знакомому, бывшему участнику АТО в Донбассе, 30 тысяч долларов. Причем 15 тысяч долларов уже были переданы исполнителю в качестве задатка.

Также, утверждают в СБУ, организатор преступления получил от спецслужб РФ и передал исполнителю досье на Бабченко с подробной информацией о его журналистской деятельности и личной жизни, включая персональные данные на самого Бабченко, его жену, родителей и детей, номера их телефонов и банковские счета, аккаунты в социальных сетях, паспортные данные.

Кроме того, российские спецслужбы поручили организатору за их счет нелегально закупить оружие и боеприпасы из района проведения АТО и организовать схроны на территории Киевского региона.

В СБУ отметили, что подготовка к убийству Бабченко была "лишь одним элементом операции российских спецслужб, которая нацелена на физическое уничтожение граждан РФ, которые из-за своих политических убеждений были вынуждены покинуть территорию РФ и проживают на Украине и в других государствах Евросоюза, прежде всего из числа общественных активистов и журналистов, которые публично критикуют действующую власть России".

Также в СБУ утверждают, что смогли задокументировать подготовку в покушению на Бабченко, которую в ходе спецоперации СБУ удалось сорвать. В подтверждение спецслужба выложила видеозапись под названием "Фрагмент разговора между заказчиком и исполнителем "убийства" Аркадия Бабченко".

На записи, снятой, по всей видимости, скрытой камерой, двое человек, которых в кадре нет, ведут диалог в автомобиле. Ролик, судя по подписи, был снят вечером 27 апреля 2018 года. На видео, предположительно, запечатлен момент передачи залога исполнителю покушения на Бабченко.

Г.: Так. Сумочка у тебя готова?

Исполнитель: Я вам верю, я не пересчитываю!

Г.: Там пересчитывать не надо. А вот сейчас надо будет пересчитывать, потому что я смотрю, что резинка свалилась. А ну на, смотри, сколько тут.

(Руки в кадре пересчитывают купюры)

Исполнитель: Пять.

Г.: Держи ее.

(Снова пересчет купюр)

Исполнитель: Двадцать шесть, двадцать семь, тридцать.

(Пересчет купюр, видно, что это доллары США)

Исполнитель: Восемь, девять, десять. Все.

Г.: Ага. Тебе ж надо будет дать еще этот вот инструмент.

Исполнитель: Ну. Инструмент. Ну здесь на понедельник.

Г.: Ну, еще не знаю. Мне не ответили еще. Уже два готовых есть.