"Начиная с 2014 года агитаторша распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины", — пояснили в пресс-службе СБУ. В декабре 2018-го ее объявили в международный розыск, а 15 декабря Галицкий районный суд Львова дал разрешение на ее задержание.
Как сообщила адвокат журналистки Галина Перфильева, днем 16 января Бойко (настоящая фамилия Вищур) на поезде доставили до российско-украинской границы. Перфильева считает депортацию Бойко незаконной и заявила о намерении ее обжаловать.
"Ее выдворили на основании постановления о принудительном выдворении и постановления об исполнительном производстве, — заявила адвокат. — Оба документа датированы 15 января и на обоих стоит отметка о том, что они могут быть обжалованы в десятидневный срок. Таким образом, к настоящему моменту они не вступили в законную силу, и выдворение моей клиентки было незаконным".
В середине декабря Преображенский суд Москвы признал Бойко виновной в нарушении режима пребывания в России, оштрафовал на пять тысяч рублей и постановил выдворить ее за пределы РФ. До этого момента Бойко находилась в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства при столичном главке Министерства внутренних дел РФ.
В суде журналистка заявила, что в Украине против нее возбуждено уголовное дело, поэтому она не может вернуться обратно. Бойко признала свою вину и пояснила, что приехала в Россию для участия в телевизионных программах в качестве эксперта, но не оформила патент на трудовую деятельность, так как работа носит разовый характер.
Защита Бойко подала жалобу в Европейский суд по правам человека и направила прошение о политическом убежище в РФ, в котором журналистке было отказано.
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