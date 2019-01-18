В Службе безопасности Украины (СБУ) назвали антиукраинской пропагандисткой выдворенную из России и арестованную в Харькове журналистку Елену Бойко. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Елена Бойко
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"Начиная с 2014 года агитаторша распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины", — пояснили в пресс-службе СБУ. В декабре 2018-го ее объявили в международный розыск, а 15 декабря Галицкий районный суд Львова дал разрешение на ее задержание.

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Как сообщила адвокат журналистки Галина Перфильева, днем 16 января Бойко (настоящая фамилия Вищур) на поезде доставили до российско-украинской границы. Перфильева считает депортацию Бойко незаконной и заявила о намерении ее обжаловать.

"Ее выдворили на основании постановления о принудительном выдворении и постановления об исполнительном производстве, — заявила адвокат. — Оба документа датированы 15 января и на обоих стоит отметка о том, что они могут быть обжалованы в десятидневный срок. Таким образом, к настоящему моменту они не вступили в законную силу, и выдворение моей клиентки было незаконным".

В середине декабря Преображенский суд Москвы признал Бойко виновной в нарушении режима пребывания в России, оштрафовал на пять тысяч рублей и постановил выдворить ее за пределы РФ. До этого момента Бойко находилась в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства при столичном главке Министерства внутренних дел РФ.

В суде журналистка заявила, что в Украине против нее возбуждено уголовное дело, поэтому она не может вернуться обратно. Бойко признала свою вину и пояснила, что приехала в Россию для участия в телевизионных программах в качестве эксперта, но не оформила патент на трудовую деятельность, так как работа носит разовый характер.

Защита Бойко подала жалобу в Европейский суд по правам человека и направила прошение о политическом убежище в РФ, в котором журналистке было отказано.

NEWSru.com
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