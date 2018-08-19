Обвинение предъявлено по двум пунктам - в попытке убить людей (он сбил пешеходов и велосипедистов), а также в покушении на убийство полицейских.
29-летний Салих Хатер, который иммигрировал из Судана и жил в Бирмингеме, в понедельник, 20 августа, предстанет перед магистратским судом Вестминстера.
Утром во вторник, 14 июля, за рулем малолитражного автомобиля "Форд Фиеста" мужчина врезался в ограду у здания парламента в Лондоне. Он был задержан полицейскими на месте происшествия, в результате наезда пострадали несколько человек.
Расследование ведет контртеррористическое подразделение полиции Лондона, а инцидент по-прежнему рассматривается как возможный террористический акт, говорится в сообщении Скотленд-Ярда.
В сообщении уточняется, что такое решение принято с учетом того, в каком месте произошло происшествие, и в связи с тем, что это могло быть целенаправленное нападение на гражданских лиц и сотрудников полиции.
Что известно о Хатере
Салих Хатер приехал в Британию из Судана в 2010 году. Как удалось выяснить Би-би-си, он прибыл в страну как беженец, ему было предоставлено политическое убежище, а в дальнейшем - британское гражданство.
По словам его родного брата Абдуллы Хатера, задержанный в связи с наездом на прохожих и велосипедистов - обычный человек, который никогда не был религиозных фанатиком и не поддерживал связей ни с какими группировками.
Абдулла Хатер также рассказывал, что вся их семья, которая также прибыла из суданского Дарфура, после происшествия находится в состоянии шока.
В рамках расследования инцидента были проведены обыски по нескольким адресам в Бирмингеме, где предположительно жил обвиняемый.
Двое пострадавших в результате инцидента были госпитализированы и позже выписаны из больницы. Еще одному человеку, получившему легкие травмы, медицинская помощь была оказана на месте.
Сбившему пешеходов у парламента Британии предъявили обвинения
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