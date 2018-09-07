"Министра налогов и сборов" "ДНР" Александра Тимофеева обвинили в присвоении собственности аграрного предприятия "Колос Д" на сумму более 850 миллионов рублей (более 12 млн долл.). Об этом со ссылкой на ресурсы террористов передают "Новости Донбасса".
По информации журналистов, "прокуратура "ДНР" получила команду поднять все дела и материалы местной "налоговой", найти недостатки, вызвать недовольных предпринимателей и собирать компромат на Тимофеева.
"Тимофеев, по сути, воспользовался высокой должностью для личного обогащения и укрепления собственного "авторитета", – говорит директор предприятия "Колос Д" Савенко. По его словам, Тимофеев захватил собственность "Колос Д" в ноябре 2017 года. Также он добавил, что по состоянию на 1 июля 2018 года предприятие потеряло 850 миллионов рублей (более 12 млн долл.).
По словам директора "Колос Д", большинство местных предпринимателей из-за прямых угроз Тимофеева не решались сообщать о неправомерных действиях "руководству "ДНР", опасаясь "последствий для себя и своих близких". Савенко утверждает, что ряд наиболее ценных объектов в центре оккупированного Донецка перешел под контроль Тимофеева.
Как сообщалось, из оккупированного Донецка в Москву начало убегать окружение убитого главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко. В частности, из Донбасса уже выехали советники Захарченко Александр Казаков и "Север". Также уехал в Москву "Ташкент" - "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев, который был рядом с Захарченко в момент взрыва и получил ранения.
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