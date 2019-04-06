В озвученном им тексте заявления члены Совбеза ООН выразили обеспокоенность военной активностью в Триполи, которая угрожает стабильности в Ливии, перспективам посредничества ООН и политическому урегулированию кризиса. В организации призвали все стороны в Ливии возобновить диалог и двигаться к деэскалации конфликта.

"Члены совета выразили свое намерение привлечь виновных в продолжении конфликта к ответственности", - заявил Хойсген, слова которого приводит РИА "Новости".

Участники заседания поддержали усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и его спецпредставителя Гасана Саламе по урегулированию в Ливии. Встреча совета продолжалась более двух часов.

К прекращению военных действий в Ливии призвали и главы МИД стран "большой семерки" - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Мы настоятельно призываем все вовлеченные стороны немедленно прекратить всю военную деятельность и движения в направлении Триполи, что препятствует перспективам политического процесса под эгидой ООН, рискует поставить под угрозу гражданское население и продлевает страдания ливийского народа", - говорится в совместном заявлении, принятом на саммите "семерки" во Франции ("Коммерсант" со ссылкой на AFP).

По данным канала Al Jazeera, фельдмаршал Халифа Хафтар отказался от предложения Гутерриша провести встречу с главой правительства национального согласия Файезом Сараджем в Женеве. Правительство нацсогласия базируется в Триполи, оно сформировано при поддержке ООН и признано международным сообществом.

По словам дипломатических источников канала в СБ ООН, Сарадж согласился встретиться с Хафтаром при условии прекращения боевых и "подстрекательских" действий, но фельдмаршал отклонил это предложение. Спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе в свою очередь отметил, что состоявшаяся в пятницу в Бенгази встреча Гутерриша с Хафтаром была "разочаровывающей", а фельдмаршал вел себя "вызывающе".

4 апреля Халифа Хафтар приказал своим войскам двигаться на Триполи. К пятнице Ливийская национальная армия и лояльные ей вооруженные группировки без боя заняли город Гарьян, расположенный на трассе, ведущей в Триполи. Однако позднее СМИ сообщили, что войска Хафтара все же были остановлены силами правительства национального согласия.

Хафтар, контролирующий восточную часть Ливии, неоднократно посещал Москву для встреч с главами российского МИД и Минобороны, а также секретарем Совбеза РФ. В октябре 2018 года издание Bellingcat и британская разведка выяснили, что Россия укрепляет свое военное присутствие в Ливии и поставляет оружие ополченцам армии Хафтара.

По данным британской разведки, Ливия - следующая после Сирии цель для президента РФ Владимира Путина, так как там нет стабильности, царит двоевластие и есть крупные запасы нефти.

В марте 2019 года британская The Telegraph писала, что Хафтара поддерживают сотни наемников частной военной кампании (ЧВК) Вагнера, связываемой с "поваром Путина" Евгением Пригожиным. Сообщалось, что ЧВК поставляет Ливийской национальной армии Хафтара артиллерию, танки, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в пятницу действия Хафтара, заявил, что "Москва в этом не участвует никак". "Безусловно, считаем главным, чтобы какие-либо действия не привели к возобновлению кровопролития. Также считаем необходимым дальше продолжать все возможные усилия для полного урегулирования ситуации мирными, политическими средствами", - сказал он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью египетской газете Al-Ahram заявил, что давний внутренний конфликт в Ливии - "прямой результат незаконного военного вмешательства НАТО". "Все это привело к тому, что страна погрузилась в хаос, став источником нестабильности в регионе и благодатной почвой для терроризма", - сказал Лавров.

По его словам, необходим всесторонний национальный диалог с участием представителей всех основных политических, военных, гражданских сил. Лавров также отметил, что Россия поддерживает усилия спецпосланника генсекретаря ООН в Ливии Гасана Саламы по осуществлению дорожной карты для нормализации ситуации в Ливии путем проведения свободных и справедливых всеобщих выборов и конституционной реформы.