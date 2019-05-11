"Сажайте цветы, а не людей": в Киеве прошли несколько акций в годовщину ареста Сенцова

Как сообщает украинская служба Радио Свобода, в Крещатом парке в центре Киева активисты высадили 800 цветов в рамках акции "Сажайте цветы, а не людей". Рядом с цветами разместили таблички с именами арестованных в России украинских политзаключенных.

Флешмоб с цветами запустила актриса Римма Зюбина, а в акции участвовали также режиссер Ахтем Сеитаблаев, музыкант Андрей Хлывнюк, ученый Игорь Козловский. Зюбина пояснила, что для посадки не случайно выбраны цветы канны: "Сенцов – режиссер, его место на съемочной площадке, и я желаю ему побывать в Каннах и получить свою награду", – пояснила актриса.

Другая акция-перформанс в поддержку Сенцова называлась "Do you remember?" Активисты прошли шествием от памятника Ярославу Мудрому к 14 посольствам европейских стран и передали каждому посольству "письма от украинских заложников Кремля".

Акция, по словам организаторов, должна напомнить странам-членам Совета Европы, "что любой диалог с Путиным надо начинать с вопроса освобождения Олега Сенцова и всех заложников Кремля" и заставить их задуматься накануне заседания Комитета министров Совета Европы, которое состоится 16–17 мая в Хельсинки.

Олег Сенцов – уроженец Крыма, неоднократно выступавший против аннексии полуострова Россией. Он был обвинен российскими властями в подготовке терактов на территории полуострова и получил 20 лет тюрьмы. Никаких доказательств его участия в террористических группировках при этом на суде представлено не было: приговор был основан на показаниях одного свидетеля, который проходил по другому уголовному делу. Сенцов и арестованный вместе с ним Александр Кольченко утверждали, что их пытали.

Уже находясь в колонии в Лабытнанги, Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России. Он продержался более 140 дней, но был вынужден прекратить голодать, когда руководство колонии решило кормить его принудительно и давать ему седативные препараты.

Украина и подавляющее большинство правозащитников считают дело Сенцова политическим и требуют его немедленного освобождения. Сам Сенцов не стал просить Путина о помиловании. Но его матери, которая обратилась к российскому президенту с прошением о помиловании сына, в ее просьбе отказали.