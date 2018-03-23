Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление депутат сделала во время своего выступления.
"Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня", - заявила она. "Оружие вывозилось от врага с целью изучения его. Задержание незаконно. Не на месте преступления, которого в принципе не было", - добавила Савченко.
Как сообщал УНИАН, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.
Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
В тот же день в Управлении Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил Савченко подозрение. Как уточнила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, обвинение будет просить взять ее под стражу сроком на два месяца.
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